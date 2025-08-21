Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF dio un paso decisivo en la transformación de la gestión de sus yacimientos con la puesta en marcha del nuevo Real Time de Operaciones Upstream, una sala que permite dirigir de forma remota y operar en tiempo real los campos de petróleo y gas de la compañía.

Las instalaciones fueron inauguradas por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

Es el quinto RTIC que inaugura YPF con estas características.

“Este es el quinto RTIC que inauguramos en YPF y vamos a seguir trabajando en este camino buscando ser más eficientes y transformando nuestras operaciones para convertir a la compañía en la mejor empresa de desarrollo no convencional del mundo”, señaló Marín.

Con una superficie de 400 metros cuadrados, se trata de la sala más grande en su tipo dentro de la compañía, estableciendo un nuevo estándar en la gestión de operaciones. Cuenta con 54 puestos de trabajo y un equipo de 129 personas que trabajan en turnos rotativos las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Desde esta sala se controlan más de 2.000 pozos, más de 100 instalaciones, más de 300 recursos de campo conectados con antenas Starlink, 290 camiones, 8 equipos de pulling y una demanda eléctrica de más de 90 MW.

Además, se recogen más de 1,5 millones de variables del campo y se reciben imágenes en tiempo real desde más de 150 cámaras distribuidas en las operaciones.

Además de la incorporación de tecnología, el RTIC establece un nuevo esquema de trabajo a través de células operativas. Se busca de esta manera tener los mejores profesionales de diversos sectores y disciplinas trabajando en conjunto para optimizar el uso de recursos y tomar las mejores decisiones.