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La provincia de Santa Cruz dio inicio este miércoles a las negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública central. La convocatoria reunió a representantes de ATE, APAP y UPCN, en un contexto marcado por reclamos salariales, medidas de fuerza y una creciente expectativa de los empleados estatales.

En una entrevista concedida a Radio LU12 AM680, el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos, destacó la decisión política del Gobierno provincial de abrir la mesa de diálogo y remarcó que el proceso recién comienza.

“Fue un pedido del frente sindical y la decisión política de este Gobierno ha sido dar inicio a este proceso, que como toda negociación lleva tiempos y acuerdos”, señaló el funcionario.

Primer encuentro

Barrientos explicó que durante el encuentro el ministro de Economía realizó una exposición técnica sobre la situación financiera de la provincia y las perspectivas para los próximos meses. Sin embargo, aclaró que aún no se avanzó en una propuesta salarial concreta.

Barrientos y el ministro de Economía, Ezequiel Verbes.

El funcionario sostuvo que hoy no hablaron de porcentajes ni de sumas fijas. “Estamos atravesando un momento donde la prioridad es cumplir con el pago de salarios y aguinaldos. Una vez superada esa instancia, tendremos una idea más clara de qué porcentaje podemos empezar a trabajar”, indicó.

No obstante, reconoció la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores estatales. “Sería necio no reconocer que robustecer los salarios es necesario porque el sector estatal lo está necesitando. Es una necesidad real y tenemos que trabajar responsablemente en función de lo que podamos ofrecer”, afirmó.

Respecto a los planteos de los sindicatos, el funcionario señaló que uno de los principales desafíos será definir el alcance de una futura propuesta salarial, aunque destacó que existe comprensión por parte de las organizaciones gremiales sobre la compleja situación económica que atraviesa la provincia.

Temas laborales

Además de las cuestiones salariales, durante la reunión también se abordaron distintos reclamos vinculados a las condiciones laborales. En ese sentido, Barrientos confirmó que se pasó a un cuarto intermedio y que habrá nuevas instancias de negociación.

La paritaria se desarrolló con la presencia del ministro de Economía, Ezequiel Verbes. Fue en el ministerio de Trabajo de la provincia. (FOTO: ATE).

“El 11 de junio vamos a tener una paritaria laboral y el 16 volveremos a encontrarnos en la paritaria salarial. Vamos a trabajar para llegar con respuestas a los requerimientos que presentaron los gremios, que son numerosos y muy importantes”, explicó.

El secretario de Estado sostuvo que el Gobierno viene manteniendo un trabajo permanente con las organizaciones sindicales y aseguró que existen avances en distintos aspectos laborales que serán dados a conocer oportunamente.

Consultado sobre qué considera una paritaria exitosa, Barrientos fue contundente: “Obviamente que los trabajadores sientan un alivio en el bolsillo. Este Gobierno va en busca de eso”.

Finalmente, expresó su expectativa de que la situación económica mejore durante la segunda mitad del año y permita generar mejores condiciones tanto para el sector público como para la actividad privada. “Esperamos que este segundo semestre sea mucho mejor. Las variables económicas de la provincia son complejas, pero apostamos a salir adelante”, concluyó.