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En el marco del 44° aniversario del surgimiento y creación de la agrupación política justicialista Los Muchachos Peronistas, se llevará adelante una charla abierta bajo la consigna “Cristina Libre”, con la participación de referentes del peronismo nacional.

El encuentro tendrá lugar el martes 17 de noviembre de 2026, a las 19 horas, en el NK Ateneo, ubicado en Alvear 175 de la ciudad de Río Gallegos.

La disertación estará a cargo de Oscar Parrilli, exsenador nacional y presidente del Instituto Patria, y Carlos Castagneto, diputado nacional, junto a otros disertantes.

Oscar Parrilli y Carlos Castagneto encabezarán la charla abierta “Cristina Libre” en Río Gallegos.

La actividad se enmarca en la conmemoración de los 44 años de la creación de la agrupación Los Muchachos Peronistas, fundada el 17 de noviembre de 1982. En esta oportunidad, Rudy Fernando Ulloa y la militancia de la organización convocan a participar de una jornada que busca promover la unidad del movimiento justicialista y expresar el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A través de la convocatoria, los organizadores plantearon la necesidad de dejar de lado los intereses personales y recuperar los principios doctrinarios del peronismo, bajo la histórica consigna: “Primero la Patria, luego el Movimiento y después las personas”.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la unidad y la organización militante en defensa de la Patria y de exigir la libertad de quien identifican como su conductora.

De esta manera, Río Gallegos será escenario de una convocatoria política que combinará la celebración de un nuevo aniversario de la agrupación con un espacio de debate, reflexión y expresión del peronismo.