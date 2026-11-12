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El martes 17 de noviembre del corriente, el NK Ateneo ubicado en la calle Alvear al 175 de Río Gallegos será escenario de una charla abierta a toda la comunidad en el marco del 44 aniversario del surgimiento y creación de la Agrupación Política Justicialista “Los Muchachos Peronistas”.

La disertación en el encuentro denominado “Cristina Libre” será realizada por Oscar Parrilli, presidente del Instituto PATRIA y Carlos Castagneto, diputado nacional. A partir de las 19 horas, la comunidad está invitada a participar del evento al que convocan Rudy Fernando Ulloa y la militancia de la organización.

La actividad tendrá como ejes la unidad del movimiento y el reclamo por la libertad de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Además de contar con la presencia de Parrilli y Ulloa, habrán otros disertantes y referentes del peronismo nacional.

Cristina Fernández de Kirchner saluda a la militancia en el aniversario de la muerte de Néstor en octubre del 2025 desde el departamento donde cumple su condena. foto: Cristina Sille.

Dejar de lado los intereses personales

Los organizadores plantearon la necesidad de dejar de lado los intereses personales y recuperar los principios doctrinarios del peronismo, bajo la histórica consigna: “Primero la Patria, luego el Movimiento y después las personas”.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la unidad y la organización militante en defensa de la Patria y de exigir la libertad de quien identifican como su conductora.

De esta manera, la capital provincial de Santa Cruz será escenario de una convocatoria política que combinará la celebración de un nuevo aniversario de la agrupación con un espacio de debate, reflexión y expresión del peronismo.