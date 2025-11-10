Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Casa de Gobierno de Santa Cruz, se firmó este lunes, el contrato de cesión de 10 áreas del flanco norte provincial, entre Fomicruz SE y seis empresas petroleras.

El contrato de cesión, es el paso siguiente a la adjudicación de la Licitación Pública N° 006/2025 que lanzó la minera estatal para la operación de estas áreas que fueran cedidas, inicialmente, por la petrolera nacional YPF a Fomicruz.

El acto, encabezado por el vicegobernador Fabián Leguizamón y el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, contó con la presencia de empresarios y autoridades regionales, quienes celebraron este avance que deja atrás el retiro de YPF tras 80 años de operaciones en la zona. Oscar Vera, presidente de FOMICRUZ, destacó que “comienza una nueva etapa en la política hidrocarburífera de Santa Cruz”, señalando que esta acción permitirá reactivar zonas abandonadas y potenciar el desarrollo regional.

Ministro de Energía y Minería, Jaime Alvarez; vicegobernador Fabián Leguizamón y el titular de Fomicruz, Oscar Vera.

Una estrategia para potenciar la economía local y la capacitación laboral

El titular de Fomicruz SE, en una rueda de prensa, tras el acto, de la que participó La Opinión Austral, explicó que, con la firma de los contratos, la provincia culmina una etapa de trabajo conjunto con la autoridad de aplicación y que, aunque “todavía queden asuntos pendientes como los pasivos ambientales” —ya en proceso de resolución con la colaboración de la Universidad de Buenos Aires—, el futuro se presenta prometedor para el sector.

Asimismo, resaltó la implementación de la Ley 90/10, que prioriza la incorporación de trabajadores santacruceños en las actividades productivas. “Queremos que el 100% de los empleados sean de Santa Cruz. Para ello, impulsaremos planes de capacitación, becas y acciones articuladas con el Consejo Provincial de Educación“.

Lamentó que siendo Santa Cruz una provincia minera e hidrocarburífera, hoy “no tengamos las carreras de geólogo, ingeniero en minas, en petróleo o de recursos naturales orientado en energías renovables”. Profesionales que, muchos de ellos, deben ser contratados, dentro de ese 10% de mano de obra foránea, contemplada en la ley.

Santa Cruz, líder en minería y energía

El presidente de Fomicruz también destacó que la provincia vive un momento de expansión en minería y hidrocarburos. Santa Cruz “es actualmente el primer productor de oro y plata del país” y resaltó los “valores históricos” que registran tanto la onza de oro, por encima de los USD 4.000 y la de plata, superando los USD 50.

Ante esto, Vera se mostró confiado en una mayor actividad minera. “Ya estamos viendo más actividad y confiamos que cuando lleguemos a diciembre, tendremos un balance positivo“.

Por último, Vera remarcó los avances en la reactivación de la exploración minera y la extensión de la vida útil de proyectos en marcha, como Cerro Vanguardia, Cerro Moro, Minas Santa Cruz y Cerro Negro, con el objetivo de mantener el crecimiento y la generación de recursos que beneficien a toda la provincia.

Finalmente, el titular de la empresa santacruceña, señaló que hay un compromiso de todo el Gobierno en “potenciar la matriz productiva de manera sustentable, fortaleciendo la economía regional y promoviendo la participación de los trabajadores en los sectores estratégicos”, por lo que la cesión de áreas realizadas este lunes, es un nuevo capítulo “de la historia energética de Santa Cruz”.