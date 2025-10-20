Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes se realizó la apertura del sobre A de la licitación correspondiente a las diez áreas petroleras maduras que YPF cedió a FOMICRUZ en el norte de Santa Cruz. En esta instancia se analizarán los antecedentes y la oferta técnica de las empresas participantes, mientras que el miércoles se abrirá el sobre B con la propuesta económica. El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal, acompañado por ministros provinciales y referentes sindicales del sector petrolero.

El consorcio está integrado por: Clear Petroleum S.A., Patagonia Resources S.A., Quintana E&P Argentina SRL, Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A. y Brest S.A. de Servicios Petroleros.

FOMICRUZ: un rol más activo en la provincia

El presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, destacó la importancia del proceso: “Estamos llegando a la finalización del proceso licitatorio que es el más importante en la provincia de Santa Cruz y es el desafío más importante para FOMICRUZ como empresa desde que se creó”.

Sobre la participación de la empresa en el sector productivo, Vera explicó: “Como dijo el gobernador el día que asumió el 10 de diciembre, que FOMICRUZ tenga un rol mucho más activo no solamente de participación nacional a través de la empresas. Hemos avanzado mucho en materia de fomento minero en Santa Cruz. Esto quiere decir que nosotros somos una empresa de colación. Estamos invirtiendo en lo que es la sociedad con Sofia Energy que es uranio y Vanadio. Estamos participando activamente en lo que es la exploración y vamos a participar la futura explotación”.

“Seguiremos trabajando sobre las áreas hidrocarburíferas: estamos trabajando en Palermo Aike y los convencionales maduros de zona norte”

Competitividad y beneficios para la provincia

Vera señaló que el fortalecimiento de FOMICRUZ impacta directamente en la provincia: “Todo lo que sea beneficio para la provincia impacta directamente en FOMICRUZ. Nosotros recibimos inversores y siempre nos preguntan qué tipo de beneficios hay. Es interesante la ley que se está haciendo, se está redactando en conjunto con todos los grupos económicos que existen y trabajan en Santa Cruz”.

Sobre los activos maduros de zona norte agregó: “Va a ser muy importante en los que son los activos maduros de zona norte que haya un régimen de privilegio para los que están trabajando. La producción va a tener que seguir subiendo y van a necesitar algún tipo de promoción”.

Recupero de pasivos ambientales: un plan inédito

Uno de los aspectos más destacados de esta licitación es el recupero de pasivos ambientales. Según informó Vera, se realizará en colaboración con la Universidad de Buenos Aires: “Algo inédito en la Argentina, que no se ha hecho nunca, es el recupero de los pasivos ambientales y saneamiento. Ese trabajo se va a realizar con la Universidad de Buenos Aires. Es un relevamiento por 180 días. Lo que se va a realizar es un plan de saneamiento, eso será remitido a la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Ambiente y se va a empezar a trabajar con la recuperación y saneamiento de los pasivos después de 80 años”.

Se estima que este trabajo de recuperación ambiental se desarrollará en los próximos seis años, con el objetivo de remediar décadas de impacto ambiental tras la actividad de YPF en la zona.