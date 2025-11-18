Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En El Calafate se realizó este martes la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF, acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal. El evento contó con la cobertura exclusiva de La Opinión Austral y uno de los presentes, el presidente de Fomento Minero Santa Cruz (FOMICRUZ S.E.), Oscar Vera destacó el trabajo realizado durante estos últimos meses para llegar al resultado de adjudicación de las áreas.

“Como lo dijo el señor gobernador y como lo manifestó el ministro de Energía, fueron meses largos, de mucho trabajo, no hubo sábados ni domingos y como bien dijo (Vidal), trabajo cumplido“, subrayó el funcionario al tiempo que manifestó que por parte de FOMICRUZ “hace una semana habían firmado los acuerdos de cesión y ahora lo que hizo el gobernador fue ratificar la cesión de las áreas que hace la autoridad de aplicación, en este caso, el ministerio de Energía y Minería que conduce Jaime Álvarez”.

Oscar Vera destacó el trabajo realizado durante estos últimos meses para llegar al resultado de adjudicación de las áreas.

Cabe destacar que las empresas que se harán cargo de estas áreas maduras, agrupadas en una UTE, son Patagonia Resources SA, Clear Petroleum SRL, Roch, Azruge S.A., Brest S.A., Quintana Energy Investments SA y Quintana E&P Argentina SRL.

Los representantes de la UTE, en primera fila en el acto realizado en El Calafate. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

En cuanto a la tarea que le queda a la empresa FOMICRUZ, Vera puntualizó que deben realizar, en el plazo de diez días hábiles, el anexo con toda la metodología de saneamiento ambiental, es decir los pasivos, junto con la UBA (Universidad de Buenos Aires) e YPF, y adelantó que la semana próxima estarán viajando a Buenos Aires para cerrar ese tema. “Ya el primero de diciembre las nuevas operadoras se hacen cargo de las áreas y tienen la tarea de nivelar, de mejorar la producción, y seguir avanzando con las inversiones comprometidas a seis años que son más de USD 1.200 millones”, enfatizó.

El gobernador Claudio Vidal firma el instrumento legal. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Las compañías invertirán a razón de unos USD 200 millones anuales, con foco en: incremento de la producción en áreas maduras; puesta en valor de infraestructura y oleoductos; reactivación de más de 4.000 pozos inactivos; nuevas perforaciones y sostenimiento y ampliación del empleo en el norte provincial.

Para el responsable de FOMICRUZ, “nuestra tarea está cumplida”, aunque destacó que se seguirá trabajando en minería e hidrocarburos como el no convencional ya que “YPF no se va, sigue trabajando en el no convencional, así que queda todavía mucha tarea por seguir trabajando para desarrollar la provincia”, sostuvo.

“Nuestra tarea está cumplida”, manifestó a La Opinión Austral el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Respecto del acuerdo propiamente dicho con YPF, Oscar Vera subrayó que cuando se firmó el memorándum de entendimiento el pasado 2 de abril, negociación que llegó adelante el gobernador Claudio Vidal, “fue muy beneficioso para la provincia, tanto en lo que es el saneamiento del pasivo ambiental que es algo inédito, no pasó en ninguna provincia, y en este caso en Santa Cruz la empresa se retira pero se hace cargo de los pasivos ambientales después de 80 años”, expresó al tiempo que aclaró que en otros momentos venía una empresa y la que había estado operando le pasaba los pasivos y nunca se saneaban.

“Ahora empieza una nueva etapa, el del desarrollo sustentable”, remarcó el funcionario provincial.