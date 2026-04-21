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Este martes, el intendente Othar Macharashvili recibió a directivos de Camuzzi con el objetivo de lograr acuerdos que permita avanzar con más obras de gas para la ciudad de Comodoro Rivadavia. Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Economia, Fernando Barría; y la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; mientras que por parte de la empresa estuvieron presentes su director general, Hernan Pardo; el director de Relaciones Institucionales, Rodrigo Espinoza; el director de Operaciones, Mauricio Cordiviola; y el gerente regional, Pablo Esponda.

En ese contexto, Othar Macharashvili indicó que “convocamos a las autoridades de Camuzzi para llegar a un acuerdo que implique inversiones por parte de la empresa para concretar obras de gas para nuestra ciudad, teniendo en cuenta que son quienes proveen el servicio. Fue una ardua lucha que llevó mucho tiempo, pero finalmente logramos el objetivo y estamos satisfechos”.

Continuando en esa línea, manifestó que, de ahora en más, “tenemos el compromiso de Camuzzi respecto a las inversiones”, pero que, a la vez, “debemos lograr que tengan una mayor celeridad a la hora de aprobar proyectos de obra y otras cuestiones administrativas que demoran la ejecución de los trabajos, lo que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El intendente Othar Macharashvili recibió a directivos de Camuzzi con el objetivo de lograr acuerdos que permita avanzar con más obras de gas para nuestra ciudad.

“Esta es una problemática de larga data que afecta a toda la Patagonia, pero, así como logramos este acuerdo en relación a las inversiones, esperamos avanzar con esta cuestión y llegar a buen puerto en beneficio de todos los comodorenses”, expresó.

En tanto, el intendente, en declaraciones a La Opinión Austral, se mostró satisfecho y destacó que “van a invertir, trabajaremos en conjunto“.

Camuzzi se comprometió a avanzar en obras en conjunto con el Municipio

Por su parte, Rodrigo Espinoza señaló que “tuvimos una reunión muy satisfactoria, en la cual atendimos los reclamos del intendente con la plana mayor de la compañía. Esto fue saludable, ya que, cara a cara, pudimos mencionar las necesidades que había desde ambos sectores y finalmente llegar a un principio de entendimiento con un documento que traerá soluciones concretas en obras concretas y en anuncios que se harán en el corto plazo”.

En ese sentido, señaló que “repasamos algunas obras que son prioritarias para el Municipio y nos llevamos el compromiso de poder encararlas en conjunto. Los trabajos analizados son de distintas características y vamos a avanzar de forma coordinada, aportando materiales y mano de obra, según la ocasión, pero, en definitiva, la idea es ejecutarlos lo antes posible”.

Otra de las cuestiones que se trataron en el encuentro fue “la situación de aquellos vecinos que, teniendo la red frente a la casa, aún no se conectan por alguna dificultad económica que tiene que ver con la propia instalación interna y la adquisición de los artefactos. Para ello, podríamos aplicar programas de microcrédito que han funcionado muy bien en el pasado”.

Finalmente, Espinoza comentó que también se dialogó acerca de la catástrofe del Cerro Hermitte y cómo está actuando la empresa al respecto. “Continuamos verificando las condiciones de seguridad de la red y, a partir de este fin de semana, ya vamos a tener algunos resultados concretos para comenzar a pensar cómo podemos volver a algún sendero de normalidad para alguno de estos vecinos afectados”, cerró.