Othar Macharashvili recibió al ex comandante que homenajea a la tripulación del ARA San Juan Guillermo Tibaldi cumple la expedición que abarca un recorrido de 3.000 kilómetros a pie. Partió desde el muelle de Mar del Plata, donde amarraba el submarino, y concluirá en el Puerto Almanza Ushuaia, último lugar donde se vio al submarino.

Este vienes al mediodía, luego del gran recibimiento que le brindó la Armada Argentina, el ex comandante ARA San Juan, Guillermo Tibaldi, mantuvo un encuentro con el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili. En el encuentro además estuvieron el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el jefe capitán de fragata del Destacamento Naval, Carlos Pérez; y el concejal Ariel Montenegro.

En ese contexto, el intendente puso en valor la trayectoria del ex comandante y destacó la travesía que viene llevando adelante en homenaje quienes fueran sus compañeros del ARA San Juan. “Es un reconocimiento caro a los sentimientos de los argentinos. Lo sabemos de primera mano, ya que Comodoro y su comunidad acompañaron los operativos de búsqueda y rescate”, recalcó.

Es importante destacar, que el sábado 6 de julio, Tibaldi dio inicio a la expedición “Homenaje al submarino ARA San Juan y a sus 44 tripulantes” desde la Base Naval Mar del Plata, que tiene previsto recorrer a pie los 3.000 kilómetros hasta el Puerto Almanza de Tierra del Fuego, último lugar donde se lo vio por última vez al submarino desde tierra.

El ex comandante del submarino ARA San Juan expresó su agradecimiento a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y a Macharashvili “por ser el primer intendente en recibirme”. En ese marco, subrayó el acompañamiento de los comodorenses, ya que “son cosas que uno guarda en su corazón. Sé que Comodoro ha sido una ciudad muy comprometida a la memoria de mis 44 compañeros”.

El objetivo de este homenaje es “erigir un memorial en el último lugar donde se pudo saludar en tierra a los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”, y a la vez cumple con el acto solidario de concretar una colecta de pañales para el Hospital Regional de Ushuaia: “En los 3000 kilómetros la idea es juntar los 9000 pañales para ser donados”, explicó.

Única ciudad con un camino y un barrio llamado ARA San Juan

El hombre, que realizó su carrera en el submarino San Juan y fue comandante en los años 2005 y 2006, contó que, al llegar al destacamento de la Armada, en el ingreso al Puerto local, “me ganó la emoción, esto es algo personal que yo me propuse y he hecho otras expediciones en homenaje al San Juan”.

Por otro lado, Tibaldi detalló que “con el intendente hemos hablado de todo lo caro que ha sido el tema del submarino ARA San Juan acá en Comodoro, cómo la sociedad se ha involucrado sobre todo con el proceso de búsqueda, y eso es lo que más me llevo de la conversación con él, el apoyo y acompañamiento a lo que estoy haciendo”.

Finalmente, el ex comandante del submarino ARA San Juan resaltó que durante el encuentro oficial “pasó algo muy particular que me dijo el intendente y que es la única ciudad que tiene un camino y, además, un barrio llamado ARA San Juan; este último lleva en sus calles el nombre de cada uno los 44 héroes; eso muy significativo”.