Habrá más capítulos. La crisis institucional que vive por estos días Santa Cruz no registra antecedentes. La lucha sin cuartel entre el oficialismo y el Poder Judicial amenaza con paralizar la justicia y de trascender las fronteras, dirimiendo las diferentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, el oficialismo avanzó este lunes en la comisión de Asuntos Constitucionales con las dos ternas que faltaban para cubrir los 9 lugares que se abrieron tras la ampliación del Tribunal Superior de Justicia.

Pedro Luxen cuestionó a la justicia y a la oposición a quienes acusó de estar en connivencia.

De hecho, la Cámara de Diputados convocó para este martes a las 07:00 a una sesión extraordinaria secreta para designar a dos nuevos vocales. La primera incluye a los doctores Juan Lucio Ramón De La Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila; la segunda propone a Carlos Javier Bernasconi Lahn, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Kustich (ver más en nota aparte). Los cinco jueces del TSJ de Santa Cruz: Reneé Guadalupe Fernández, María De Los Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, Paula Ludueña y Fernando Basanta.

En el medio, también avanzó –en la misma comisión de Asuntos Constitucionales- la creación del cargo de Procurador General enviado por el Poder Ejecutivo para reinstalar en el cargo al abogado Eduardo Sosa. Fue en ese contexto en el que el diputado Pedro Luxen cuestionó a la justicia y a la oposición a quienes acusó de estar en connivencia. Incluso, remarcó que se enteró por el teléfono de la diputada Agostina Mora, antes que empiece la sesión extraordinaria donde se designó a Sergio Acevedo y a José Antonio González Nora que la misma estaba judicializada por la juez Penal, Marcela Quintana.

Que opinen los actores de la justicia

En cuanto a Unión por la Patria, la diputada Lorena Ponce pidió que se solicite la opinión a diferentes actores judiciales por la modificación de la ley para reponer el cargo de Procurador, entre los que nombró a la Defensoría General del Poder Judicial de Santa Cruz, a la defensora general de la Nación, Dra. Estela Maris Martínez, al Consejo General de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, a la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina, al ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Cruz, al Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, al Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina, y la Asociación de Pensamiento Penal, entre otros.

La comisión de Asuntos Constitucionales realizada este lunes en la Legislatura provincial.

Por su parte, la diputada Rocío García afirmó que por todos estos planteos judiciales habían pedido un espacio de 10 días para poder trabajar en las leyes impulsadas por el oficialismo. El conflicto se da por “el procedimiento de las distintas medidas que se fueron tomando, independientemente que vamos a ser claro que todo es política”. Y añadió: “Esto no tiene que ver con una cuestión de nombres, tenía que ver con hacer ese compás de espera para poder hacer los procedimientos y que hoy no estemos en esta situación”. Más adelante, García hasta reconoció: “A Sergio Acevedo yo iba a hacer lugar en la terna, lo iba a votar“. “No conozco las urgencias, en vez de haber hecho una extraordinaria, por qué no se esperó a trabajarla como corresponde” porque “la ley no es inconstitucional, se trabajó, se votó”.

Ponce pidió que se solicite la opinión a diferentes actores judiciales por la modificación de la ley para reponer al Procurador.

Sin embargo, la comisión también tuvo sus momentos de tensión, como cuando Luxen reprochó a Eloy Echazú, presidente del bloque opositor, por el ingreso de su hija al Poder Judicial (ver a parte). Este martes volverán a verse las caras en sesión extraordinaria a partir de las 07:00 para aprobar los dos pliegos de los vocales.