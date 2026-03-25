Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el inicio de la semana, los conductores de la ciudad volvieron a encontrarse con aumentos en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio. El ajuste impactó tanto en la nafta como en el diésel y se replicó en distintas compañías del sector: YPF aplicó la suba el lunes 24 de marzo, mientras que Axion Energy hizo lo propio este miércoles.

Si bien cada estación de servicio define sus precios de manera estratégica en función de la demanda, en el último año se registró a nivel país un incremento cercano al 60% en los combustibles, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, en un contexto de ajustes sostenidos dentro del sector.

De esta manera, la nafta volvió a ubicarse entre los rubros con mayores subas de la economía argentina y, en los últimos doce meses, aumentó casi el doble que la inflación. Este escenario está influido por la suba del petróleo a nivel internacional, cambios en la carga impositiva, tensiones en Medio Oriente y una política de precios que impacta de forma directa en el costo de vida, el transporte y la actividad económica.

Cómo quedan los precios de YPF

Valores previos al aumento

Nafta Súper $1724

Infinia $2042

Ultra Diésel $2111

Infinia Diésel $2251

Valores actuales

Nafta Súper: $1761

Infinia: $2086

Ultra Diesel: $2147

Infinia Diesel: a $2280

Cómo quedan los precios de Axion

Aumento en la estación de servicio Axion

Valores actuales

Súper $1799

Quantium $2169

Diésel $2229

Quantium Diésel $2379

Más allá de las diferencias que puedan ver entre cada empresa, queda claro que la dinámica de los precios responde a una modalidad de microaumentos de forma progresiva, lo que afecta directo al bolsillo de los consumidores y en la actividad económica. La pregunta, es si las compañias de energía seguián teniendo la misma estratégia de venta.