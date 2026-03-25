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En el inicio de la semana, los conductores de la ciudad volvieron a encontrarse con aumentos en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio. El ajuste impactó tanto en la nafta como en el diésel y se replicó en distintas compañías del sector: YPF aplicó la suba el lunes 24 de marzo, mientras que Axion Energy hizo lo propio este miércoles.
Si bien cada estación de servicio define sus precios de manera estratégica en función de la demanda, en el último año se registró a nivel país un incremento cercano al 60% en los combustibles, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, en un contexto de ajustes sostenidos dentro del sector.
De esta manera, la nafta volvió a ubicarse entre los rubros con mayores subas de la economía argentina y, en los últimos doce meses, aumentó casi el doble que la inflación. Este escenario está influido por la suba del petróleo a nivel internacional, cambios en la carga impositiva, tensiones en Medio Oriente y una política de precios que impacta de forma directa en el costo de vida, el transporte y la actividad económica.
Cómo quedan los precios de YPF
Valores previos al aumento
- Nafta Súper $1724
- Infinia $2042
- Ultra Diésel $2111
- Infinia Diésel $2251
Valores actuales
- Nafta Súper: $1761
- Infinia: $2086
- Ultra Diesel: $2147
- Infinia Diesel: a $2280
Cómo quedan los precios de Axion
Valores actuales
- Súper $1799
- Quantium $2169
- Diésel $2229
- Quantium Diésel $2379
Más allá de las diferencias que puedan ver entre cada empresa, queda claro que la dinámica de los precios responde a una modalidad de microaumentos de forma progresiva, lo que afecta directo al bolsillo de los consumidores y en la actividad económica. La pregunta, es si las compañias de energía seguián teniendo la misma estratégia de venta.
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