Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Pablo Grasso estuvo presente en el 1° encuentro de Teatro de Adolescentes, que comenzó este sábado en Río Gallegos. En la oportunidad, entrevistado por La Opinión Austral, el jefe comunal se refirió a las políticas para los jóvenes que impulsa el municipio que encabeza.

En ese sentido, no sólo se refirió a esta actividad, sino también a la que se concretó el viernes relacionada a “Mi primera licencia“, que posibilita que muchos jóvenes puedan acceder a su carné de conducir. “Hay que escuchar“, sostuvo sobre el interés de los chicos y chicas. “Yo les dije quién les preguntó qué quieren para su ciudad, para poder estar mejor, para su colegio, para los lugares público, qué quieren para formarse, capacitarse, qué esperan del Estado, de los políticos”, afirmó.

Al respecto, Grasso señaló que “nos arrogamos la representatividad de la gente, pero nunca se les pregunta a los pibes qué quieren”, sostuvo, al tiempo que agregó que es una gimnasia que están adquiriendo en el Municipio de Río Gallegos. “Esta práctica es para poder construir entre todos algo, por ejemplo, nuestro festival, para cambiar un poco el humor social, que se disfrute en familia, que podamos tener ahora, entre el 20 y 21 de septiembre, el encuentro de freestyle que es el más el más grande del mundo y viene a Río Gallegos, y vamos a hacer la eliminación y van a participar todas las localidades“, comentó.

Más adelante, el intendente subrayó que se trata de tener nuevos horizontes y nuevas formas. “También seguir motorizando la ciudad para que tenga lo mejor”, ya que “nosotros no podemos acostumbrarnos a resignar las cosas y decir que no vamos a hacer algo porque no nos alcanza, no tenemos dinero para esto otro y no lo hacemos y nos transformamos en justificadores, como no hay plata, no nos movemos y queda todo como está”, pero “la gente ha elegido representantes para que se muevan y para que los defiendan, que es lo que trato de hacer“, cerró.