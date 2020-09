Pablo Grasso confirmó que en octubre abre el Centro de Atención Primaria de Salud Peliche

Al ser consultado por el avance de las obras del Centro de Atención Primaria "Fernando Julio Peliche", el jefe comunal anticipó que designará a la primera secretaria de Salud del municipio. "Va a asumir el primero de octubre, el mismo día de la apertura".

La Opinión Austral pudo conocer que un doctor estará al frente del centro de Salud. "Ya fueron los médicos. Vamos a ofrecer la atención primaria y reactivar la Salud Pública del municipio que estaba abandonada. El Peliche estaba totalmente destruido y había que ponerlo en funcionamiento".

Intendente Pablo Grasso

Las críticas de la oposición

Luego de repasar un lista de pendientes por la pandemia que incluyó la reactivación de obras por el 'parate' provocado por el coronavirus, el intendente se refirió a las críticas de la oposición. "Tapamos un pozo y dicen por qué no arreglan la reja. Arreglamos la reja y dicen por qué no limpian la ciudad. Limpiamos la ciudad y dicen por que no levantan la basura. Levantamos la basura, hacemos un centro de monitoreo. El centro de Monitoreo está perfecto, pero siempre tienen que buscarle el pelo al huevo"