El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, aclaró por qué firmó la solicitada de apoyo a las demandas del gobernador Claudio Vidal al Gobierno nacional de Javier Milei. “Nosotros siempre estuvimos parados en el mismo lugar, más allá que a mí en lo diario no me consta el trabajo que ha hecho el gobernador con las reuniones en Buenos Aires, confío que se hayan realizado porque no he tenido la posibilidad de poder juntarme con él para poder contarle y explicarle qué es lo que pienso en mi ciudad para seguir creciendo“, enfatizó.

Luego enumeró varias acciones que se vienen realizando, como la compra en 100 millones de pesos en alimentos. Con la provincia: “Tenemos una política de comunicación distinta; tenemos una política social distinta; tenemos una política de salud distinta; lo que queremos es ponernos de acuerdo sin que eso signifique pensar igual, porque yo no pienso igual con el gobernador en el manejo de la cosa pública, pero sí al menos en estas cosas sobre cómo frenar los despidos“, subrayó.

Incluso, Grasso remarcó los 2.200 trabajadores de las represas haciendo fila para recibir sus telegrama de despido. “Los vamos a defender, como así también a los trabajadores de YCRT“, empresa incluida en la nueva Ley de Bases del Gobierno de Milei. “Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores de la zona norte porque YPF ya se está yendo y los está dejando en la calle“, dijo y puntualizó: “Como intendente de la ciudad también me perjudica porque voy a tener menos regalías, menos recursos para darles más oportunidades a nuestros vecinos”.

El jefe comunal sostuvo que cada uno puede mantener sus diferencias, pero no por eso se deben correr del rol de cuidar a la gente. “La campaña terminó, cada cosa tiene que ir por su lugar” e insistió: “Por eso cuando me llaman yo voy a acompañar, porque estoy parado en el mismo lugar, no estoy de acuerdo con las políticas de Milei, estoy totalmente en desacuerdo con todos los aprietes que se vienen haciendo a mi ciudad” y dijo: “Se me quitó el subsidio nacional del transporte público, pero también se me quitó el subsidio provincial; se me cerró la cantera que es de la municipalidad por una política arbitraria de la provincia, perjudicando a los barrios; sin embargo, igual acompañé y firmé porque vamos a tener que estar del mismo lado por lo que viene“.

El intendente Pablo Grasso también puso como ejemplo algunos dichos de funcionarios del Gobierno provincial, como las últimas declaraciones del ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, que responsabilizó de la muerte de dos mineros en Cerro Negro al gobierno anterior. “Desastrosa esa apreciación, primero, dolido porque conozco a uno de los fallecidos, desgraciada pérdida, pero ¿y las inspecciones? El veneno no estaba hace once meses dando vueltas, hay controles que tiene que hacer el ministerio, no podemos ir livianamente echando culpas, hay que hacerse cargo. ¿Para qué gobernamos?”, manifestó.

Respecto a la posible modificación del Tribunal de Cuentas, el intendente sostuvo: “Nosotros necesitamos preservar la institucionalidad, qué significa esto, no le tenemos que tener miedo al control, si nosotros nos llenamos la boca hablando sobre la trasparencia, la honestidad, no tenemos que tener miedo que las instituciones que separan a los distintos poderes sigan separadas y no dependan entre sí“, y añadió: “Queremos mostrar que no estamos de acuerdo con que no nos controlen, al contrario, queremos más control“, remarcó.

Paula Ludueña, vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Además, en otro mensaje al Gobierno provincial en el que pareció referirse al juicio político contra la vocal del Tribunal Superior, Paula Ludueña, dijo: “No ataquemos a la Justicia si no juzga como yo quiero, son principios fundamentales de nuestra Constitución que tenemos que defender por el bienestar absolutamente de todos” y agregó: “Está bien pensar distinto, pero todos tenemos que estar bajo el mismo manto de vigilia de la ley“.