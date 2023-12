Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, el jefe comunal de Río Gallegos, Pablo Grasso, junto a 500 intendentes de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) presentaron un recurso de amparo contra el mega DNU del presidente Javier Milei.

“Son más de 300 leyes pasadas por encima que desacomodan mucho el normal funcionamiento de la gente en la Argentina. No sabés que puede llegar a pasar mañana con respecto a lo económico, lo financiero, al desarrollo emprendedor, turístico, deportivo, cultural. Lo que se está haciendo es tratar de dejar todo en mano de terceros. Es desprenderse absolutamente de todo y no entender que atrás de todo eso hay trabajadores y familias enteras que están dispuestos a seguir peleando y que salieron a la calle a manifestarse“, aseguró Grasso este viernes en diálogo con El Destape Radio.

“Tenés a los abuelos que no tienen los remedios como corresponde, que quieren darle una jubilación arbitraria por una decisión unilateral del presidente”, agregó.

“Es una estafa electoral”

Por otro lado, el intendente de la capital santacruceña se refirió a las políticas de Javier Milei como una “estafa electoral” al remarcar que el ajuste lo está pagando la gente y no la llamada “casta”.

“Esto no es lo que se planteó a la gente, es una estafa electoral, es decir una cosa y hacer otra. Ya lo vivimos en la época de (Mauricio) Macri, esto de decir un montón de cosas lindas como que el ajuste lo iba a pagar la casta o la política y resulta que no fue así. Lo pagan todos los vecinos”, aseguró.

“Gritan que estás libre, ¿libre de qué? ¿de no poder llegar a fin de mes?“, añadió.

El rol de los dirigentes de la oposición

Por otro lado, el jefe comunal habló sobre la responsabilidad de los dirigentes de Unión por la Patria y la obligación de ponerse “al frente” del reclamo de los sectores más vulnerados por las políticas de Milei.

“La preocupación se marca desde muchos sectores y hay que acompañar desde la política. Tenemos que ponernos al frente, tomar un posicionamiento político importante y defender los intereses de nuestra gente“, indicó.

En este marco, Grasso defendió “el derecho a huelga, a la salud, a la educación” y aseguró que “son pilares fundamentales de nuestra Constitución y de nuestra vida cotidiana, algo que hemos logrado construir durante mucho tiempo”.

En ese tenor, el jefe comunal marcó la complicidad de algunos medios de comunicación: “Ayer salió el Presidente a saludar a la muchedumbre: ¿Por qué nadie mostró la muchedumbre? Tiene un acompañamiento fuerte por parte de lo mediático y de lo judicial”.

Ante la situación crítica en los económico y lo social, Grasso sostuvo que “no vamos a estar ajenos en poder contener y que no sea un estallido social”.

“Si hoy la gente no llega a fin de mes, los alquileres están por las nubes, los medicamentos no se pueden adquirir, vas al supermercado y no sabes lo que valen las cosas”, expresó.

Ley Ómnibus y el fin de la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino

En otro tramo de la entrevista, Grasso se refirió a uno de los artículos más polémicos de la llamada Ley Ómnibus que envío Javier Milei al Congreso que busca liberar las aguas del Mar Argentino reservadas a pesqueros de bandera argentina, afectando una actividad que genera empleo y actividad económica en toda la costa patagónica.

“Nos destrozan. Es fácil gobernar sentados desde un escritorio, analizando como puede competir la Argentina con el resto de los países del mundo. Ahora, uno tiene que tener en cuenta que cada barco extranjero que ingresa, depreda absolutamente todo, no tenés ningún tipo de control“, indicó.

Además, el intendente de Río Gallegos se mostró preocupado por otro artículo que faculta al Presidente a autorizar entrada de tropas extranjeras al país sin autorización del Congreso.

“No va a hacer falta pedir autorización para que ingresen fuerzas armadas de otros países a la Argentina. Uno de los principales recursos del mundo en agua lo tiene la Patagonia. Esto es una barbaridad“, remarcó.