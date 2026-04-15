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El intendente Pablo Grasso utilizó la red social Instagram para despedir al sindicalista Javier Castro, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz, quien falleció este martes 14 de abril tras luchar con una larga enfermedad.

“Hasta siempre compañero Javier Castro. Ante tan pronta partida envío un fraternal abrazo a familiares y amigos”, señaló el jefe comunal de la capital provincial. Grasso y Castro compartieron fórmula a gobernador y vicegobernador en las elecciones del 2023.

Por su parte, entre los diversos mensajes de pesar por el fallecimiento de Javier Castro, la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) emitió un comunicado en el que lamentó la partida del dirigente sindical y lo definió como “una figura clave en el desarrollo de la minería” en la provincia.

“De extensa trayectoria, su recorrido acompañó el crecimiento de la actividad en la provincia y lo posicionó como un actor relevante en la vida institucional y productiva del sector”, indicaron desde la entidad.

Javier Castro había sido reelecto secretario general de AOMA pocos días atrás. En la foto, una de las últimas entrevistas en LU12 AM680. (Foto: La Opinión Austral).

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz también expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del secretario general AOMA Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal, expresó su acompañamiento a la familia, seres queridos y a toda la comunidad minera en este difícil momento. El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata, estuvo presente en las exequias en representación del Poder Ejecutivo Provincial.

Lo propio hizo la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz que lamentó “profundamente el fallecimiento de Javier Castro”. “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, acompañándolos en este difícil momento”, indicaron.

Javier Castro venía luchando contra una larga enfermedad hace varios años.

“Su compromiso con la producción, el desarrollo provincial y el crecimiento de Santa Cruz, junto a su vocación de lucha y su cercanía permanente con cada trabajador y trabajadora, dejan una huella profunda en la actividad minera y en toda la provincia” y añadieron: “Su legado seguirá presente en cada espacio donde se defienda el trabajo, la producción y el futuro de nuestra comunidad”.

Desde Newmont Cerro Negro también emitieron un comunicado en el que lamentaron con profundo pesar la pérdida del dirigente. “En este difícil momento, acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la organización, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias ante esta dolorosa pérdida”, expresaron.

Mientras que la entidad que presidió, AOMA Santa Cruz, destacó “su compromiso, su lucha y su forma de estar siempre cerca de cada compañero y compañera dejarán una huella imborrable en nuestra organización”.