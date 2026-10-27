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Este martes 27 de octubre se cumplen 16 años de la muerte del expresidente Néstor Carlos Kirchner. El también exgobernador de Santa Cruz y exintendente de Río Gallegos tenía 60 años cuando falleció en El Calafate, durante una jornada que había comenzado atravesada por el Censo Nacional de 2010 y que terminó convertida en una de las fechas más recordadas de la historia política reciente de la Argentina.

Uno de los actos homenajes en la ciudad que lo vio nacer fue en el cementerio local, donde descansan sus restos en el Mausoleo. La cita fue con una concentración a las 15:00 y el momento del acto se desarrolló a las 16:00. Uno de los dirigentes que participó fue el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

En diálogo con La Opinión Austral, Grasso expresó su emoción por la fecha y sostuvo que se trata de una oportunidad para recordar a quien definió como “un gran dirigente”. También consideró que es un momento para volver a pensar “cómo comenzamos”.

Grasso recordó a Néstor Kirchner en diálogo con La Opinión Austral.

El jefe comunal destacó la capacidad de Kirchner para “sintetizar el pensamiento de muchos argentinos” y recordó el proceso de recuperación de la confianza en la política. En ese sentido, valoró su aporte para recuperar “la credibilidad de la gente en la política y ponerla al servicio de cada uno de los habitantes de la Argentina”.

Durante la entrevista, Grasso también compartió una anécdota personal vinculada a una fotografía que se tomó con el expresidente. Ante el pedido de este medio, recordó que inicialmente quería sacarse una foto con Eduardo Arnold, pero Kirchner intervino.

“Yo me quería sacar una foto con (Eduardo) Arnold, (Néstor) lo corre y me dice: ‘Yo soy el jefe’ y me saqué la foto con él”, relató el intendente, con una sonrisa.

La anécdota se sumó a los recuerdos compartidos durante la jornada de homenaje, en la que se conmemoraron los 16 años de la muerte del expresidente santacruceño.