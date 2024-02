Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La semana pasada, el Gobierno nacional anunció que disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional. Además, la Secretaría de Transporte anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.

El viernes pasado, el Municipio de Río Gallegos declaró la “Emergencia del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros” en la ciudad.

Al respecto, el intendente Pablo Grasso se refirió al conflicto con el Gobierno nacional por los subsidios al transporte y sostuvo que “este nuevo anuncio del Presidente lo que hace es no solamente reordenarle la vida a la gente, sino también perjudicarle las arcas públicas a los municipios”.

“Todos los días se apunta, no solamente a poder perjudicar y sacar recursos a las provincias, sino también licuar y achurar”, agregó en diálogo con El Destape.

En este marco, el jefe comunal anticipó que este jueves habrá una reunión de la Federación Argentina de Municipios (FAM) para plantear esta problemática a nivel federal.

Respecto a la situación en la capital provincial, Grasso indicó: “Tenemos uno de los boletos más baratos del país. Sale 197 pesos. Estamos en la discusión con la empresa, queremos que no se vaya mucho como se esta haciendo en todo el país que casi ronda los 1000 pesos. Nosotros queremos estar muy por debajo de eso. Pero significa una erogación importante, sabiendo que lo usan los laburantes”.

En ese sentido, el jefe comunal advirtió: “Escuchaba intendentes de Córdoba que están pensando en rescindir los contratos. Nosotros no vamos a poder llegar a eso. Necesitamos el transporte público, en todas partes del mundo está subsidiado, acompaña el crecimiento de las ciudades”

En otro tramo de la entrevista, Grasso aseguró que el estilo político del Gobierno nacional piensa solo en “que cierren los números y que la gente aguante”.

“Este verso de que no hay plata, de la casta, este verso que te metieron en la cabeza que tenés que pagar el colectivo o el gasoil caro por la gestión anterior. No, hay una decisión política de este gobierno que es ajustar, como lo ha hecho siempre la derecha en el mundo“, manifestó.

“Hay otro panorama político en el que realmente se tiene que parar este ajuste que ya se ve. No va a durar mucho más. La situación se está poniendo cada vez más complicada”, añadió.

En ese sentido, aseguró que desde la FAM están trabajando para realizar algún tipo de presentación ante la justicia.

Por otro lado, Grasso informó: “El 22 de febrero tenemos una reunión en Comodoro Rivadavia, que viene el intendente de Rio Grande, Comodoro, Rawson y nosotros de Río Gallegos para que podamos hacer cuerpo y defender con más fuerza lo que viene del Gobierno Nacional”.

En este contexto, el jefe comunal de la capital santacruceña abogó por la unión de los dirigentes para oponerse a las medidas de ajuste del Gobierno nacional.

“Si no nos juntamos para poder defender el interés de la gente no lo va a hacer nadie. Hay que defender los intereses de la gente de a pie. ¿Vamos a permitir que el viejo que llore en la televisión, que la pasa mal por no poder pagar sus remedios? ¿Nos conmovemos con eso o vamos a tomar medidas? Hay que hacer algo, sino la cosa va a ir cada vez peor”, expresó Grasso.

“Es una reflexión para la nueva generación de la política. Hay muchos pibes que vienen atrás nuestros, y estos errores ya los hemos cometido. Lo que más me preocupa no son los pibes que votaron a Milei, que simpatizaron por el león o la motosierra, sino los tipos grandes, porque nosotros ya lo vivimos a esto. ¿Cómo podés acompañar este proceso? ¿Qué esperabas?”, agregó.

“Van a licuar la clase media, la van a destruir y después vamos a tener que ver nosotros como vamos a arreglar este quilombo que nos dejan”, concluyó.