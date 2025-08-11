Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un balance tras la reciente Expo Deporte, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso destacó el “profesionalismo” y el “orden” del evento que, según sus propias palabras, no tuvo “nada que envidiarle a ninguna muestra del resto del país“.

En una entrevista exclusiva con LU12 AM680, valoró el esfuerzo colectivo de la organización, los clubes, asociaciones y los deportistas, que lograron un evento que no solo fue un éxito de público, sino que también se consolidó como una plataforma para el desarrollo social y deportivo de la ciudad.

La Municipalidad de Río Gallegos anunció que la Expo Deporte tendrá una segunda edición el próximo año.

Subrayó que uno de los mayores logros del evento fue el de “romper esas brechas”, haciendo accesible deportes como el golf y el tenis a toda la población. Mencionó el éxito de las clínicas de inteligencia artificial con el golf, que atrajo a más de 400 chicos, muchos de los cuales ya se contactaron para seguir practicando.

Infraestructura deportiva

Grasso hizo hincapié en el compromiso de su gestión con el deporte y la infraestructura. Subrayó que el 25% de la población de Río Gallegos ya participa activamente en las ligas municipales. Para seguir fomentando este crecimiento, anunció la próxima inauguración de un gimnasio nuevo, la casi finalización del Verón y la visita a otra cancha de fútbol sintético para su instalación.

En cuanto a la captación de talentos, el intendente reveló la firma de un convenio con los directivos de Boca Juniors que permitirá a jóvenes de cualquier parte de la provincia “entrenar en Boca” y “dormir en el albergue de Boca Juniors”.

Además, destacó la presencia del director técnico de la Selección Argentina de Fútbol de Salón, Matías Lucuix; el excapitán de la Selección Argentina de Vóley, Marcos Milinkovic y otros grandes deportistas, para dar clínicas que “profesionalizan” la actividad y sirven como inspiración para los jóvenes. “Imagínate los pibes como lo ven”, expresó sobre la visita del técnico de futsal a los partidos de los jóvenes.

El intendente también mencionó los convenios con otros clubes de gran trayectoria como River Plate e Independiente para implementar sus programas de educación física y formación a la ciudad, así como el trabajo constante con los clubes de barrio para generar un “vínculo de trabajo en forma constante”.

Contra la sociedad anónima

En otro tramo de la entrevista, el intendente defendió el rol social de los clubes de barrio y se mostró un férreo opositor a la propuesta de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAS). “La única camiseta” que se debe defender es “la de todos los clubes de fútbol”, afirmó, argumentando que si los clubes se convierten en empresas, la gente deja de ser “dueña” para pasar a ser “clientes”.

Hizo un llamado a “defender que los clubes sigan siendo de los socios” y a respaldar a presidentes como Juan Román Riquelme (Boca Juniors), que enarbolan esa misma bandera, más allá de las rivalidades deportivas.

Aprovechó la oportunidad para reivindicar la labor de la política. Afirmó que la política debe “ocupar espacio que no lo ocupa nadie”, como la organización de la Expo Deporte, que “no lo hacía nadie en ninguna parte de la Patagonia”.

El regreso de Milinkovic

Además, confirmó que Marcos Milinkovic, quien estuvo presente en la Expo, “quiere volver en noviembre o diciembre” para realizar una “clínica de voley“. El exjugador, en lugar de dar una simple charla, desea “ir a los gimnasios, recorrer todos los gimnasios, invitar a todos de la provincia que venga”. Grasso celebró la noticia, considerando que será una oportunidad maravillosa para un deporte que “está creciendo mucho” en la ciudad.

El intendente adelantó que el 15 de noviembre se llevará a cabo la tradicional Fiesta del Deporte, donde se elegirá a los deportistas destacados del año. La Expo Deporte, en tanto, tendrá una segunda edición el próximo año.