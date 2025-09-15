Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Hoy dimos un paso muy importante: comenzó la perforación de tres pozos exploratorios en Palermo Aike, con una inversión de 200 millones de dólares. Este es el inicio de un camino que puede cambiar el futuro energético de nuestra provincia”, informó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, desde sus redes sociales.

El mandatario junto a integrantes de su gabinete como el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el diputado provincial, Pedro Luxen; el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar; el secretario general de SIPGER, Rafael Güenchenen y trabajadores de la construcción, llegó hasta las instalaciones en que se desarrollarán las tareas de perforación.

Los trabajadores de la construcción con fuerte presencia. FOTO: GOBIERNO

“Palermo Aike tiene un enorme potencial, similar al de Vaca Muerta, con una ventaja clave: su cercanía al puerto. Esto significa menores costos logísticos, más infraestructura para la región y sobre todo más trabajo para los santacruceños“, señaló el posteo del mandatario.

“Este logro es fruto del esfuerzo y la unidad de todos los sectores: trabajadores, gremios, legisladores y funcionarios. Demuestra que, aún en un país que atraviesa tiempos difíciles, en Santa Cruz seguimos apostando a la producción, a la energía y al desarrollo”, se agregó desde las redes sociales de Claudio Vidal.

Vista aérea de la visita de Claudio Vidal a Palermo Aike. FOTO: GOBIERNO

“La prioridad será siempre para nuestra gente. Por eso, vamos a garantizar que cada oportunidad laboral que genere este proyecto llegue primero a quienes viven en la provincia”.

“Hoy sin ninguna duda empezamos a escribir una página histórica para el futuro de nuestra Santa Cruz”, cerró el posteo.