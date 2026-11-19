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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, acompaña una nueva intervención en la actividad hidrocarburífera provincial, que será llevada adelante por Pan American Energy (PAE) en el área Meseta Cerón, ubicada en el flanco norte de Santa Cruz.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 2 millones de dólares y la movilización de un equipo de workover para realizar tareas de intervención en un pozo. Los trabajos se desarrollarán durante los próximos meses y contarán con participación de recursos locales.

Inversiones para recuperar la actividad y generar empleo

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó que “por directivas del gobernador Claudio Vidal, cada intervención y cada inversión que se concreta en Santa Cruz tiene como horizonte sostener la actividad hidrocarburífera, generar trabajo y aprovechar el potencial productivo de nuestros yacimientos”.

Asimismo, señaló que “desde el Gobierno Provincial trabajamos junto a las operadoras para recuperar la actividad, promover nuevas inversiones y garantizar que los recursos de Santa Cruz se traduzcan en producción y empleo para los santacruceños”.

Esta actividad se enmarca en la agenda de trabajo que impulsa el Ministerio de Energía y Minería junto a las operadoras, orientada a recuperar niveles de actividad, sostener la producción hidrocarburífera y generar condiciones para el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en las distintas regiones de la provincia.

A través de la articulación con el sector privado y el seguimiento de los compromisos de inversión, el Gobierno Provincial busca promover la continuidad de las operaciones y aprovechar el potencial de los recursos hidrocarburíferos de Santa Cruz, con impacto en la actividad económica y el empleo local.