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El Gobierno de Santa Cruz presentó a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) una nueva propuesta salarial en el marco de la paritaria del sector, que incluye incrementos escalonados entre junio y noviembre, además de la devolución de los días caídos por medidas de fuerza. Sin embargo, desde el gremio docente consideraron que el esquema resulta insuficiente frente a las demandas planteadas y el impacto de la inflación, aunque aclararon que es mejor a lo que se venía ofertando hasta el momento.

De acuerdo al esquema oficial, la oferta contempla un aumento del 3% en el valor punto en junio -a abonarse mediante planilla complementaria en julio-, seguido por un 10% en julio. En los meses posteriores se prevén incrementos del 1% en agosto, septiembre, octubre y noviembre. En diciembre, el Ejecutivo propuso la reapertura de la mesa paritaria.

La paritaria docente se retomó el pasado miércoles 24. FOTO: GOBIERNO

En relación con los descuentos aplicados por días de paro, el Gobierno propuso su devolución en dos tramos, incluyendo los realizados desde noviembre de 2025, incluso aquellos vinculados al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Tras recibir la notificación oficial, ADOSAC fijó postura y cuestionó el esquema salarial, señalando que no contempla una recomposición real del salario docente. Según el análisis preliminar del gremio, y tomando como referencia estimaciones de inflación anual del 30%, la propuesta implicaría una pérdida del poder adquisitivo cercana al 10%, con una eventual recuperación recién hacia fin de año.

En ese sentido, el sindicato reiteró su reclamo por la implementación de una cláusula gatillo retroactiva a enero, junto con una recomposición salarial que permita ubicar los haberes por “encima de la línea de pobreza“.

Cesar Alegre, secretario general de ADOSAC. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Otro de los puntos de conflicto es la devolución de los días caídos. ADOSAC rechazó la propuesta de pago en cuotas y exigió que el reintegro de los haberes descontados se realice de manera inmediata y en un solo pago.

En el plano laboral, el gremio valoró como un avance la incorporación de algunas demandas históricas, entre ellas la creación de cargos de preceptoras únicas en salas de 4 y 5 años del nivel inicial, y la implementación de parejas pedagógicas en los primeros grados del nivel primario. No obstante, aclararon que estas medidas deben aplicarse de forma universal y no limitarse a reubicaciones de docentes en situación de resguardo.

Finalmente, ADOSAC informó que la propuesta será evaluada en asambleas previstas para este jueves y en un congreso extraordinario el viernes. La próxima reunión paritaria fue fijada para este viernes 26 de junio a las 14 horas.