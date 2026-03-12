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En el marco del paro docente convocado por la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), el Consejo Provincial de Educación realizó el relevamiento correspondiente, un procedimiento que se aplica ante cada medida de fuerza y que integra la información enviada por todos los establecimientos educativos de la provincia de Santa Cruz, tanto de gestión pública como de gestión privada.

En esta línea, informó la secretaria de Gestión Educativa, profesora Adela Vera, durante el turno mañana la medida registró un 24% de adhesión, mientras que en el turno tarde, con la totalidad de las escuelas cargadas en el sistema, el porcentaje alcanzó el 27%.

En este sentido, desde la cartera educativa indicaron que el nivel de acatamiento se mantuvo por debajo del 30% durante toda la medida. Por otra parte, Vera explicó que la Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET) comunicó formalmente al Ministerio de Trabajo durante la mañana de este jueves que no había determinado medidas de fuerza, es decir, que no realizaba paro.

Cabe destacar que se trató del primer día de 48 horas en total decretado por la ADOSAC, en reclamo de convocatoria a la paritaria salarial y por planteos laborales.