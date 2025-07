Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de ola polar que vive la Argentina y que puso en crisis al sistema energético en todo el país, en particular en lo relativo a la provisión de gas, la secretaría de Energía informó que, en conjunto con las concesionarias de todo el país, dispuso la interrupción del suministro a contratos en firme de la cadena de GNC y de industrias para asegurar el abastecimiento a los usuarios prioritarios del sistema: residencias, hospitales y establecimientos educativos.

La situación no afecta en forma directa a Santa Cruz ante la “carencia” de grandes industrias o de servicio de GNC, por ejemplo, en estaciones de servicio, lo que hace que el impacto sea de menor envergadura y que sólo se resienta en los hogares que identifican una baja en la presión del fluido. Sin embargo, una pregunta que volvió a surgir es precisamente por qué en nuestra provincia no existen estaciones de servicio con GNC, algo que podría abaratar los costos, por ejemplo, en el transporte de pasajeros.

“Yo voy a ser muy crítico con respecto a las autoridades provinciales y municipales. Y la verdad que no nos escuchan”, afirmó Leonardo Méndez.

Sobre este tema habló uno de los referentes de la parada de taxis de los 400 Departamentos Leonardo Méndez, quien señaló a LU12 AM680 que siempre ha sido de interés para ese sector tener la posibilidad de elegir si su auto es a gas o nafta para abaratar los costos. “Es una demanda histórica” y añadió: “Desde que se instaló el tema del GNC a nivel nacional, acá siempre estuvo la idea por un tema de costos, la verdad que a nosotros como taxistas nos vendría muy bien”, afirmó.

Incluso, comentó que en algún momento pudo consultarles a taxistas de otros lugares del país, como de la provincia de Córdoba, respecto de cuánto significaba el gasto y en comparación con Santa Cruz era un 50% más barato, “una diferencia abismal”, subrayó. “Lo único malo que ellos me decían es el rendimiento del motor que no es igual y cada tantos kilómetros tenes que hacer toda una renovación del mismo”, y mencionó: “Pero en el día a día es redituable”.

Aplicación

“Yo voy a ser muy crítico con respecto a las autoridades provinciales y municipales: la verdad que no nos escuchan”, señaló respecto de los años que han pasado sin que avance esta iniciativa en Santa Cruz o en Río Gallegos. Indicó que la misma situación les pasa con la legislación de las aplicaciones telefónicas.

“Hay una ley provincial que dice que las aplicaciones en Santa Cruz son ilegales, que no puede haber ninguna, y cuando nosotros hicimos la marcha, ningún diputado se acercó a hablar con nosotros para decirnos cómo podríamos hacer para modificar esta ley o la hagamos respetar”, manifestó.

En Santa Cruz está prohíbo el uso de aplicaciones como UBER.

Respecto de la aplicación Uversur, que es la que utilizan en los 400 Departamentos, sostuvo que en un mes llevan realizados unos 3.000 viajes solamente con la aplicación. En ese sentido, indicó que muchos vecinos los están eligiendo porque otras aplicaciones no cumplen con requisitos mínimos. De hecho, señaló que algunos vecinos les han dicho que se suben a un vehículo y se encuentran con que van acompañados de otros pasajeros.

Además, por ejemplo, el otro problema que es que estos choferes improvisados no saben las calles. “Y el GPS a veces funciona mal y te indica una dirección que no corresponde porque la última actualización que tuvo fue en el año 2015”, manifestó. “Como el GPS no funciona bien, te confías y te hace dar muchas vueltas”, dijo.