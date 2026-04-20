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Las declaraciones del secretario general de ADOSAC, César Alegre, quien calificó al Consejo Provincial de Educación como “el peor de la historia”, generaron una contundente respuesta del Gobierno. La directora regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes, cuestionó la postura del gremio y advirtió sobre una “contradicción” al criticar la actual gestión mientras —según indicó— se termina reivindicando un modelo anterior que dejó serias consecuencias en el sistema educativo.

Paredes sostuvo que resulta “llamativo” que se cuestione a una gestión que hoy está invirtiendo en la recuperación de escuelas, garantizando condiciones de seguridad y reactivando obras paralizadas, mientras se toma como referencia una etapa previa con problemas estructurales en Santa Cruz.

Críticas al modelo educativo anterior

“Se está defendiendo el modelo de ‘Chachi’ Velázquez, un esquema que destruyó la educación pública, eliminó exigencias, degradó aprendizajes y dejó a las escuelas abandonadas”, expresó la funcionaria.

En esa línea, enumeró decisiones que, a su entender, afectaron la calidad educativa, como la eliminación de la repitencia, la promoción de alumnos sin aprendizajes reales, la posibilidad de finalizar el secundario con múltiples materias pendientes y acuerdos salariales por debajo de la inflación. “¿Qué se está defendiendo exactamente?”, cuestionó.

Además, remarcó que el sistema educativo fue recibido con graves deficiencias: “Durante años no hubo inversión seria en mantenimiento preventivo ni correctivo. Las escuelas quedaron abandonadas y las comunidades educativas sufrieron la falta de condiciones en todos los aspectos”.

Defensa de la gestión actual y plan de recuperación

Paredes también destacó medidas implementadas por la actual administración, como el resguardo de los puestos de trabajo docentes desde 2024, incluso en un contexto de baja matrícula. “Es una decisión concreta de cuidar a los trabajadores de la educación y darles previsibilidad, aun en un escenario complejo”, afirmó.

Asimismo, subrayó que se lleva adelante un plan de recuperación de infraestructura escolar con inversión millonaria, enfocado en mejorar sistemas de calefacción, instalaciones eléctricas, condiciones de seguridad y reactivar obras abandonadas por el gobierno anterior.

Finalmente, la funcionaria aseguró que “la educación no puede quedar rehén de la nostalgia de un modelo que fracasó” y sostuvo que criticar los cambios actuales mientras se reivindica el pasado “no es defender la educación, sino sostener parte del problema que afectó a Santa Cruz durante más de 20 años”.