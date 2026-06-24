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Este miércoles, el Gobierno de Santa Cruz convocó a una nueva reunión paritaria sectorial de Salud a la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); ATSA – FATSA; y APROSA, en las instalaciones de la Cartera de Trabajo en Río Gallegos.

Durante el encuentro, el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura presentó una oferta salarial, conformada de la siguiente manera

-Mes de julio , incrementar en un 10 % el valor de la US.

, incrementar en un el valor de la US. -Mes de agosto , incrementar en un 1% el valor de la US.

, incrementar en un el valor de la US. -Mes de septiembre , incrementar en un 2% el valor de la US.

, incrementar en un el valor de la US. -Mes de octubre , incrementar en un 1% el valor de la US.

, incrementar en un el valor de la US. -Mes de noviembre, incrementar en un 2,9% el valor de la US.

Lo que representa un total del 17,8 % acumulado.

Es importante destacar que los presentes incrementos son acumulativos, y tienen alcance al sector activo y pasivo (jubilados y pensionados). Por su parte, los gremios expusieron sus requerimientos y necesidades, como así también acordaron analizar la propuesta formulada.

Al cierre de la reunión la autoridad laboral comunicó se estableció un cuarto intermedio hasta el viernes 26 de junio a las 18:00 en la Cartera Laboral.