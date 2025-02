Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De acuerdo al calendario escolar, en Santa Cruz el lunes 10 de febrero se reincorporarán los docentes para el inicio del ciclo lectivo pautado para el 24 de febrero.

Mientras tanto, el Gobierno y las entidades sindicales comenzaron con la negociación colectiva. Así, desde las 8 de este jueves, retomaron el cuarto intermedio y el Consejo Provincial de Educación volverá a dialogar con ADOSAC y AMET. El tema central, de acuerdo al compromiso previo, es el tratamiento salarial.

Iris Rasgido -presidenta del CPE- reconoció días atrás que lo salarial es una de las principales preocupaciones del sector, y enfatizó la importancia de actuar con responsabilidad. También señaló que los ingresos de Santa Cruz están sujetos a múltiples factores, algunos de los cuales han sido determinados por el contexto nacional, como la salida de YPF.

ADOSAC

César Alegre, secretario general de ADOSAC, visitó los estudios de LU12 AM680 y precisó que el gremio “no puede pagar la multa de 1.700 millones de pesos, nos llaman a dialogar con un cuchillo en la panza”, dijo en primer lugar.

Sobre el proceso de la paritaria observó que “vamos a trabajar en ese espacio en el marco de la buena fe. No queremos que se dilaten las respuestas”, y marcó que hubo un pedido directo al Gobierno para formalizar las fechas de las subcomisiones. “No queremos que después digan que las clases no comienzan por ADOSAC. No queremos eso, desde el tres de enero pedimos diálogo“.

César Alegre, secretario general de ADOSAC. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Insistió que Provincia conoce “toda la problemática del sector docente. Toda la docencia tuvo la expectativa que en el primer encuentro habría una oferta, ya habíamos preguntado al Gobierno cuál sería su plan de recomposición salarial“.

Destacó que con el último sueldo, un recién ingresado percibió un salario promedio de $866.000. “Lo mínimo que debe ganar un trabajador es la canasta de pobreza, consideramos que está en $1.300.000, mientras que ellos plantean que el INDEC se ubica en $1.096.000“.

Mientras tanto, el gremio adelantó la agenda para esta semana. Además de la paritaria, en esta misma jornada asistirán a un encuentro con el Ministerio de Trabajo para debatir el futuro de la multa que les impuso el Gobierno Provincial por no acatar conciliaciones obligatorias. En lo que resta del día, la entidad llevará adelante las asambleas locales de cara al congreso provincial que tienen previsto celebrar el viernes próximo.

Gustavo Basiglio marcó como positivo el encuentro con las autoridades de la CSS. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

AMET

Gustavo Basiglio, secretario general de AMET, fue entrevistado por el móvil de LU12 AM680: “Esperamos una propuesta que sea considerable para llevarla a la asamblea”, “las clases están próximas a iniciar y es importante llegar con dinero al bolsillo de los trabajadores”.

De los aspectos tratados en la primera audiencia, señaló que hubo debate sobre la “parte pedagógica, las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales, titularizaciones y la estabilidad laboral, capacitaciones específicas y para eso es necesario un profesorado que se dicte mediante la UNPA o el IPES”.

“La propuesta salarial que eleve el Gobierno será analizada en la asamblea, pero esperamos que la oferta nos acerque al inicio de clases“, agregó y dijo que “en la primera audiencia el Gobierno pidió tiempo porque aún estaban haciendo números”.