La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realizó este fin de semana diferentes asambleas en todas las ciudades de Santa Cruz y anunciaron que se reunirá el congreso provincial.

En ese espacio, el gremio definirá cómo continúa la lucha por una pronta reapertura del debate de los salarios de parte del Poder Ejecutivo. Por su parte, Provincia destacó que con “ADOSAC ya se acordó lo salarial, por eso como Estado Provincial proponemos diálogo permanente, pero con nuestros hijos en las aulas”.

Congreso

Desde la entidad gremial precisaron con certeza que las medidas de fuerza continuarán, “el paro de 72 horas de la última semana tuvo un acatamiento promedio del 90% en toda la Provincia“, “marca el descontento de los maestros y maestras con los salarios”, detallaron ante la consulta de La Opinión Austral.

La reunión de ADOSAC y el CPE en Conciliación Obligatoria.

En un reciente comunicado, la entidad gremial remarcó su “compromiso con el diálogo”,” “ADOSAC siempre ha apostado a la negociación como herramienta fundamental. El reclamo actual se basa en el incumplimiento del acuerdo paritario del 28 de marzo, donde el Gobierno aceptó reabrir la discusión salarial en julio, compromiso que no se ha honrado”.

Señalaron que “un docente no puede cobrar por debajo de la línea de pobreza. Según los datos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Canasta Básica Total (CBT) para la Patagonia asciende a $1.480.000, mientras que el salario docente actual obliga a muchos maestros a trabajar en doble cargo para cubrir sus necesidades básicas”.

Asimismo, alertaron que “los docentes, al igual que los padres y la comunidad educativa, buscan el dictado normal de clases, pero no bajo condiciones que precarizan su labor y vulneran sus derechos. La solución al conflicto pasa por: reabrir la paritaria salarial para alcanzar un salario que supere la CBT, mayor inversión en infraestructura escolar, garantizando condiciones dignas para enseñar y aprender; cumplir con el 25% del presupuesto educativo establecido por la Ley 3305″.

Javier Arabena, secretario de Estado de Trabajo.

Provincia

Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, confirmó su postura de no pagar a aquellos que no van a trabajar, especialmente con ADOSAC que no acató la conciliación obligatoria y continua con medidas de fuerza.

“El que no trabaja, no cobra. Esto no es una amenaza, es la aplicación del sentido común y del marco legal. Nadie puede esperar cobrar un sueldo sin cumplir su tarea”, había expresado.

“El paro es un derecho, pero también lo es la educación. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla. La ley es clara: si hay conciliación obligatoria, debe cumplirse”, insistió.