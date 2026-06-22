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El Gobierno de Santa Cruz continúa llevando adelante las negociaciones colectivas con diferenets sectores del Estado provincial para debarir la pauta del 2026.

En este escenario, Provincia debate los incrementos salariales con la Adminsitración Pública Provincial, la salud, la Policía de Santa Cruz y los docentes.

Ahora, el Poder Ejecutivo Provincial -a través del Ministerio de Economía- mantuvo este lunes un nuevo encuentro paritario con referentes del Sindicato de Trabajadores Viales, en el marco de las negociaciones salariales correspondientes al segundo semestre del año.

Económica formalizó una “propuesta de recomposición salarial acumulada del 17,3%, destinada a cubrir el período comprendido entre los meses de julio y noviembre inclusive”.

FOTO: GOBIERNO

La oferta fue analizada por la representación sindical, que manifestó su rechazo al considerarla insuficiente. No obstante, con el “objetivo de mantener abiertos los canales de diálogo y continuar evaluando alternativas que permitan acercar posiciones, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 25 de junio, fecha en la que se retomarán las negociaciones”.

Desde el Gobierno provincial se ratificó la voluntad de continuar trabajando en el ámbito paritario, como espacio institucional de diálogo y construcción de consensos, en la búsqueda de acuerdos que contemplen las posibilidades financieras de la provincia y las necesidades de los trabajadores del sector.

Más negociaciones

Para los trabajadores de la salud provincial, Gobierno ofreció el 16,8%, que fue puesta a consideración de los representantes gremiales del sector. La oferta se enmarca en la reapertura de las paritarias anunciada por el Ejecutivo para los distintos sectores de la administración pública provincial. Los sindicatos continúan analizando la propuesta mientras sostienen el reclamo por una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. Las partes acordaron mantener abiertas las instancias de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo.

En la Administración Central, los sindicatos insistiendo en la necesidad de una recomposición salarial que permita superar la pérdida de ingresos registrada durante los primeros meses del año. Desde las organizaciones gremiales señalaron que las ofertas presentadas hasta el momento resultan insuficientes frente a la inflación acumulada.