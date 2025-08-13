Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se concretó el primer día de huelga de los docentes en Santa Cruz, desde ADOSAC señalaron que la “adhesión al reclamo fue alto”.

El reclamo es por la pronta reapertura de paritarias salariales. El sector tiene vigente la cláusula gatillo hasta diciembre incluido, pero demandan un recupero por encima de la inflación. Por su parte, el Gobierno provincial indicó que la pauta salarial para lo que resta del año ya fue consensuada.

Desde la entidad gremial, precisaron a La Opinión Austral que en toda la provincia la participación de los maestros en el paro fue del 80% aproximadamente, mientras que en Río Gallegos rondó el 75%.

Asimismo, dieron cuenta que se encuentran organizando la marcha provincial del próximo jueves, adelantaron que se realizará en Río Gallegos y habrá participación de diferentes delegaciones del interior provincial.

Encuentro de conciliación obligatoria. (Foto: Prensa ADOSAC).

Qué dijo el Gobierno

“La educación en Santa Cruz vuelve a sufrir una extensa interrupción”, advirtió el Gobierno Provincial al señalar que de cumplirse las medidas de fuerza estipuladas por el gremio mayoritario docente, las clases recién se retomarán los días lunes y martes de la próxima semana.

No obstante, cabe recordar que ADOSAC ya anunció un paro por 72 horas para los días miércoles, jueves y viernes, lo que implicará otros seis días sin clases.

En este escenario, Santa Cruz tendrá 11 de los próximos 13 días sin actividad escolar y el acumulado anual llegará a 33 jornadas de paro docente en lo que va de 2025. La provincia se mantiene así entre las más afectadas del país por la pérdida de días de clase, en un conflicto que sigue sin resolverse y que impacta directamente en estudiantes, familias y en la organización del ciclo lectivo.

Según el último relevamiento del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (junio 2025), un maestro de grado con jornada simple y sin antigüedad cobra de bolsillo $1.034.176 y de bruto $1.300.000 en Santa Cruz. El dato la ubica entre las provincias con mejor salario docente, superando ampliamente a Buenos Aires ($643.057) y CABA ($761.308).