El Secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, confirmó su postura de no pagar a aquellos que no van a trabajar, especialmente con ADOSAC que no acató la conciliación obligatoria y continua con medidas de fuerza. Su mirada desde el Estado se enmarca en la política de “día no trabajado, día no pagado”, que se aplica en todas las provincias del país.

De esta manera, con una postura firme ante el extenso conflicto docente en la provincia, el titular de la Secretaría de Trabajo, Javier Aravena, ratificó la validez y vigencia de la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo y advirtió que los días no trabajados no serán remunerados.

“El que no trabaja, no cobra. Esto no es una amenaza, es la aplicación del sentido común y del marco legal. Nadie puede esperar cobrar un sueldo sin cumplir su tarea”, expresó Aravena.

Sus dichos se enmarcan en una política que ya es norma por ejemplo en provincias como Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, donde se aplica el criterio de “día no trabajado, día no pagado” a todo trabajador estatal, especialmente en el sector docente.

26 días de paro en lo que va del año

En Santa Cruz, el gremio docente ADOSAC ya acumula 26 días de paro en lo que va del ciclo lectivo, lo que representa un porcentaje alarmante de clases perdidas: casi uno de cada tres días hábiles no tuvo actividad escolar.

Desde el Ejecutivo se recordó que en marzo se firmó una paritaria docente anual, que contempló aumentos progresivos hasta fin de año, y que el canal de diálogo permanece abierto. Sin embargo, remarcan que las medidas de fuerza afectan directamente a los estudiantes, a las familias y al derecho constitucional a la educación.

“El paro es un derecho, pero también lo es la educación. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla. La ley es clara: si hay conciliación obligatoria, debe cumplirse”, insistió Aravena.

