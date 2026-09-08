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Paula Álvarez, dirigente de La Libertad Avanza de Santa Cruz, salió al cruce del posicionamiento de la senadora nacional Natalia Gadano y cuestionó que busque presentarse como una alternativa política al kirchnerismo, al considerar que existen coincidencias y acuerdos que, a su entender, terminan ubicándolas en el mismo espacio.
“Es aliada del kirchnerismo, son lo mismo”, sostuvo Álvarez, al marcar sus diferencias con ese sector y poner en duda el discurso de quienes plantean una renovación de la política santacruceña.
En ese sentido, cuestionó especialmente el contraste entre los discursos de campaña y las decisiones políticas posteriores. “Se llenaron la boca hablando de terminar con el kirchnerismo y después, cuando llega el momento de definir, terminan jugando juntos”, afirmó.
Para Álvarez, el cambio de nombres o sellos partidarios no representa necesariamente una modificación en las prácticas políticas. “Cambiaron el sello, pero no las mañas”, señaló.
Finalmente, la dirigente volvió a cargar contra el kirchnerismo y sus aliados y dejó una definición contundente sobre el escenario político provincial: “Santa Cruz ya tuvo demasiado kirchnerismo como para que ahora pretendan vendérnoslo reciclado y con otro nombre. Son más de lo mismo”.
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