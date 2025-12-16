Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La nueva directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) PAMI Santa Cruz, Paula Álvarez, asumió formalmente su cargo y señaló que su trabajo se desarrollará bajo los lineamientos de gestión establecidos por el ex director ejecutivo de PAMI en la provincia y actual diputado nacional, Jairo Guzmán, con el objetivo de consolidar una administración ordenada, eficiente y cercana a los afiliados.

La funcionaria del Estado nacional expresó que el objetivo de su gestión será fortalecer la atención a jubilados y pensionados y profundizar el trabajo territorial en toda la provincia siguiendo el lineamiento en articulación con los equipos locales.

Cuenta con experiencia previa dentro del organismo, habiéndose desempeñado como jefa de la oficina de PAMI en la localidad de Las Heras, y posee conocimiento del funcionamiento administrativo y operativo del sistema.

Cobertura PAMI

Recientemenete, Álvarez habló con Radio LU12 AM680 Río Gallegos y Consultada por el funcionamiento del PAMI en general, Álvarez defendió la amplitud de la cobertura y aclaró el funcionamiento del Vademécum, que en los últimos años fue objeto de múltiples polémicas. “No se bajaron medicamentos. Lo que cambió es que quienes cobran la mínima siguen recibiendo el 100% de cobertura, y quienes tienen ingresos más altos aportan un porcentaje”, explicó. Puso un ejemplo claro: “Swiss Medical cubre el 40% en la mayoría de los casos, y PAMI llega al 80%”.

También se refirió a la falta de profesionales en Santa Cruz, en distintas especialidades como urología, resonancia magnética, mamografía y otros servicios avanzados siguen dependiendo de derivaciones a Caleta Olivia o Comodoro Rivadavia, generando gastos de tiempo y energía difíciles de sostener para adultos mayores.

“No es un problema del PAMI, es un problema estructural de la provincia. Hace años que nos pasa lo mismo: los profesionales vienen un tiempo y se van. No hay especialistas suficientes y eso demora turnos, cirugías, diagnósticos”, analizó.

A pesar de las dificultades, Álvarez defendió el funcionamiento del PAMI y remarcó que las prestaciones esenciales —estudios complejos, medicación crónica, traslados— siguen garantizadas. “La cobertura del PAMI es buena. Lo que falta son médicos en general, para toda la población, no solo para jubilados”, aseguró.