La conducción de PAMI Santa Cruz tendrá un nuevo liderazgo: Paula Álvarez será la próxima directora de la UGL Santa Cruz, ocupando el cargo que deja vacante el diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán.

Desde ese sector se indicó que Álvarez no es una figura improvisada. Llega con experiencia concreta, gestión comprobada y una trayectoria territorial sólida dentro del espacio. Actualmente se desempeña como jefa de la oficina de PAMI en Las Heras, donde impulsó acciones sociales, fortaleció el vínculo con los centros de jubilados y trabajó articuladamente con el equipo social provincial.

En la foto, junto al diputado nacional electo Jairo Guzmán.

Además, forma parte del núcleo político de La Libertad Avanza en Santa Cruz, donde su rol fue clave en el armado y crecimiento del espacio en la zona norte. Fue también tercera candidata suplente en la lista de diputados nacionales en las elecciones legislativas, lo que reafirma su peso dentro de la estructura provincial.

Su trabajo conjunto con la juventud de Las Heras, su presencia constante en actividades territoriales y su enfoque social orientado a los adultos mayores la posicionan como una referente de gestión cercana, dinámica y alineada con la nueva impronta que el Gobierno nacional busca para PAMI.