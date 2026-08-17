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La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Paula Ernestina Ludueña Campos, volvió a cuestionar la decisión de la Caja de Previsión Social (CPS) de otorgarle la jubilación y puso el foco en el cambio de fecha del beneficio.

La magistrada compartió este lunes en sus redes sociales la Notificación de Informe Previsional Favorable, en la que la CPS le comunicó que estaba en condiciones de jubilarse a partir del 1 de octubre de 2026.

“El 6/8 fui notificada por la Caja de Previsión de que estaba en condiciones de acceder a jubilarme el 1/10/26. ¿En qué momento decidieron adelantar 45 días? ¿Bajo qué circunstancias decidieron que ya no tengo derecho a presentar mi renuncia? La Constitución es clara. Vayan directo al art. 128”, escribió.

La publicación se produce luego de que la CPS aprobara el viernes 14 de agosto las primeras 27 jubilaciones alcanzadas por el Decreto 608/24, durante una reunión extraordinaria de su Directorio.

Tal como había anticipado La Opinión Austral, entre los beneficios aprobados se encuentran cinco integrantes del Poder Judicial y las tres vocales del Tribunal Superior de Justicia: Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos.

La situación suma un nuevo capítulo a la disputa institucional que atraviesa al Poder Judicial de Santa Cruz.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 15 de agosto de 2026.

Ludueña: “Ninguna de las tres renunció

El sábado pasado, Paula Ludueña ya había cuestionado públicamente la decisión de la Caja de Previsión Social. Tras conocerse el otorgamiento de las jubilaciones de las tres vocales del TSJ, aseguró que “ninguna de las tres renunció, solo iniciamos los trámites” y calificó la medida como “una jubilación compulsiva”.

La magistrada también vinculó la decisión con los reiterados pedidos de juicio político contra integrantes del máximo tribunal provincial y sostuvo: “Luego de tantos juicios políticos fallidos llegaron a esto”.