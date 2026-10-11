Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

EL INTENDENTE SE DESVELÓ Y METIÓ LA PATA

En El Chaltén, la discusión política parece no tener horario de cierre. Y si durante el día el debate pasa por la gestión, los residuos y la venta de tierras, de madrugada también hay tiempo para cruzarse por las redes sociales. El protagonista de esta historia es nada menos que el intendente Néstor Ticó, que volvió a intercambiar mensajes con la concejala Elizabeth Romanelli. Hasta ahí, nada demasiado novedoso: oficialismo y oposición discuten, se cuestionan y se responden. Lo llamativo, esta vez, fueron los términos elegidos por el jefe comunal y el horario en el que decidió intervenir.

Porque, mientras Romanelli venía levantando el perfil, poniendo sobre la mesa cuestiones como la situación del CARRI, el Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos y la falta de respaldo oficialista a los proyectos de repudio por la venta de tierras en Península de Magallanes, el intendente optó por responder con burlas en las redes.

Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿qué lugar ocupa la discusión sobre los problemas de El Chaltén cuando el intercambio político termina concentrado en descalificaciones y chicanas? En definitiva, en política cada uno elige cómo responder. Lo que no puede elegir es que las preguntas incómodas desaparezcan por arte de magia. Y si la madrugada se presta para las chicanas, el día siguiente sigue teniendo las mismas obligaciones: explicar, gestionar y dar respuestas. En El Chaltén, por ahora, las redes no descansan. La pregunta es si la gestión está a la misma altura de tanta actividad digital.

¿PECADO DE OUTSIDER?





La diputada nacional Ana María Ianni cerró la discusión con su par de bancada, el cura Juan Carlos Molina, quien había enojado al intendente de El Calafate, Javier Belloni, tras publicar un video de una persona “revolviendo” la basura (literal) en la villa turística. La legisladora ya hizo saber que “los trapitos se lavan en casa” y que el tema fue abordado hacia dentro del Partido Justicialista. Ianni habría amenazado con irse del bloque de Unión por la Patria por el desliz del cura. Sin embargo, El Ombligo pudo saber que las cosas entre ambos espacios siguen tirantes y por el momento se prefirió mirar hacia delante. ¿Hubo mediador/a entre las partes para que no pasara a mayores?

HASTA EL AUTO LE SACARON

Entre algunas de las resoluciones del TSJ (Tribunal Superior de Justicia), que viene realizando para poner un poco de orden en ese poder del Estado, se decidió conducir al depósito el auto oficial que utilizaba la doctora Renée Fernández. Según determinó el Tribunal, era utilizado para sus traslados personales, por fuera de su función pública. Actualmente La Opinión Austral ningún miembro del Tribunal tiene auto asignado. Sólo existe uno, asignado a la presidencia, pero es sólo para protocolo o comisión. ¿El Toyota Etios, “blanco tiza”, era conducido, además, por personal del Poder Judicial para sus desplazamientos personales con auto oficial? “No comment”, en relación a la reacción de la vocal del TSJ.

LA CALLE “CHIQUI”

Hay homenajes que resisten el paso del tiempo y otros que, con un poco de paciencia, empiezan a generar alguna que otra incomodidad. En Río Gallegos, una calle lleva el nombre de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en reconocimiento a los títulos obtenidos por la Selección Argentina en 2022 y 2024. Por entonces, la “Scaloneta” levantaba copas y el dirigente atravesaba uno de sus mejores momentos de exposición pública. Pero el fútbol, como la política, tiene esas cosas: lo que ayer parecía motivo de celebración, hoy puede convertirse en tema de conversación por razones muy distintas.

La fallida despedida a Lionel Messi, con cruces de responsabilidades entre la AFA y River Plate, volvió a poner a Tapia en el centro de la escena y reavivó en las redes el recuerdo del homenaje santacruceño. Así que mientras algunos discuten quién tuvo la culpa de que la despedida no saliera como estaba prevista, en Río Gallegos hay una pregunta que queda flotando: ¿qué hacemos con los homenajes cuando cambia el clima? Porque ponerle el nombre de alguien a una calle es bastante más sencillo que sacárselo. Y la experiencia parece dejar una enseñanza: con los homenajes en vida conviene no apurarse. Las copas se festejan, las calles quedan y el tiempo, a veces, cambia el relato.

CHUBUT SE ADELANTÓ Y AVANZA HACIA UN NUEVO CÓDIGO PROCESAL

Concluyó la cuarta etapa de debate abierto del proyecto de reforma del Código General de los Procesos no Penales impulsado por el Poder Judicial de Chubut y debatido en la Legislatura. La reunión fue encabezada por su presidente, el vicegobernador Gustavo Menna, y la diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone. También participó la Dra. Silvia Patricia Bermejo, presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal (AADP). Sin dudas, se anticipó varios meses a la propuesta que en los mismos términos también impulsa el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de su ministro Juan Bautista Mahiques. En la última reunión del miércoles 8 se definió que el 21 de octubre se conformará la Comisión Redactora. Hubo voces en contra de algunos abogados, pero ya desde el Colegio Público de la localidad de Sarmiento pidieron que los juristas Jorge Rojas y Edgardo Rubén Hughes integren la comisión, tal como lo pidió su presidente, Hansel Yalil Bravo. En los argumentos del proyecto judicial, el eje está puesto en hacer más moderna, ágil, rápida y eficiente la justicia para la gente. Sin dudas, para el Poder Judicial de Chubut significa que los ejes de la reforma de la provincia marcan la necesidad de un camino que también es advertido a nivel nacional.