Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entrevistado en Radio LU12 AM680 Río Gallegos, el asesor del Consejo Provincial de Educación, Pedro Gojan, se refirió al cierre del ciclo lectivo 2025 que concluye con un nuevo conflicto con ADOSAC, el gremio mayoritario de maestros en Santa Cruz. Además de reclamar por una mejora salarial, el sindicato protesta por los días de paro descontados a quienes adhirieron a las medidas de fuerza en el mes de octubre, aunque desde el Gobierno aseguran que -en paritaria- se ofreció la “no quita” de estas jornadas no laborables, pero que fue rechazado por los representantes de los docentes.

Recordó que el proceso de negociación cerró el 20 de noviembre, cuando el gremio rechazó la propuesta oficial presentada días antes, propuesta que incluía —según remarcó— el no descuento de los días de paro de octubre. “Eso está reflejado en las actas. Ante el rechazo, la discusión quedó cerrada para este año”, afirmó.

“Nosotros siempre nos remitimos a lo que se discute en el ámbito de lo que fue la paritaria salarial y laboral, que ya concluyó el día 20 de noviembre, porque en la instancia anterior, el 12 de noviembre, y está reflejado en las actas, el gobierno elevó ahí, ante las entidades gremiales, una propuesta donde había toda una serie de puntos, entre ellas estaba el no descuento de los días de paro durante el mes de octubre”, precisó Gojan y sostuvo que “en la instancia siguiente, que fue el 20 de noviembre, hubo un rechazo por parte de la entidad gremial que es mayoritaria que es ADOSAC. Eso consta en el acta que se firmaba ese día”