El diputado del Frente por Santa Cruz, Pedro Luxen, celebró la aprobación de la reforma que amplía de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Destacó que se trata de una decisión política histórica para agilizar los procesos, garantizar mayor pluralidad y acercar la justicia a cada ciudadano.

Además, confirmó -entrevistado por La Opinión Austral- que ya se crearon juzgados en 28 de Noviembre y Los Antiguos y adelantó que se trabaja en la implementación de juzgados de familia, defensorías y fiscalías en Río Gallegos y Caleta Olivia.

La iniciativa, impulsada por el frente “Por Santa Cruz”, fue sancionada con 13 votos a favor, 2 abstenciones y 9 en contra.

En una sesión cargada de debate, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, que pasará de cinco a nueve vocales.

“Dimos un paso histórico”

El diputado Pedro Luxen, uno de los principales impulsores del proyecto, destacó que la medida busca modernizar el sistema judicial y adaptarlo a las necesidades actuales de la provincia.

“Hoy dimos un paso histórico. Ampliar el Tribunal Superior nos permitirá contar con una justicia más ágil, transparente y plural. Este cambio llega para responder a una demanda social que llevaba años sin resolverse”, sostuvo Luxen.

"Ampliar el Tribunal Superior nos permitirá contar con una justicia más ágil, transparente y plural".

“Estamos construyendo un sistema judicial más cercano a la gente, con mejores herramientas y presencia efectiva en cada rincón de Santa Cruz. Esta ampliación no es solo un cambio numérico: significa dar respuestas más rápidas y justas a quienes esperan que la justicia funcione”, remarcó el diputado.

Con la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y la creación de nuevos juzgados, la provincia “se encamina hacia un sistema judicial más moderno, plural y cercano a la comunidad, con el objetivo de que la justicia llegue antes, mejor y a todos”, subrayó.