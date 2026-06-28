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El Gobierno de Santa Cruz difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, quien continúa recuperándose favorablemente luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido tras sufrir un accidente doméstico.

Según informó oficialmente la Jefatura de Gabinete, durante la visita médica realizada en la mañana de este 28 de junio se confirmó que el funcionario presenta una evolución favorable y permanecerá internado en observación mientras continúa con el seguimiento de su recuperación.

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre los plazos estimados para el alta médica ni sobre cuándo Luxen podrá retomar su agenda institucional.

Seguimiento de la recuperación

Pedro Luxen debió ser intervenido quirúrgicamente el sábado en el Hospital Regional luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma profundo en la zona de la cadera.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el Gobierno provincial, la lesión requirió un procedimiento de drenaje y limpieza, intervención que fue realizada con éxito por el equipo médico.

Por indicación del equipo médico tratante, Luxen permanecerá internado en observación para continuar con los controles y el seguimiento correspondiente.