El jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, encabezó la primera reunión de gabinete con el objetivo de fortalecer la articulación interna, ordenar prioridades y consolidar una agenda de trabajo coordinada para la provincia.

El encuentro se desarrolló con la participación de ministros, responsables de organismos provinciales y del diputado Santiago Aberastain, presidente del bloque Por Santa Cruz en la Legislatura, en una instancia pensada para afianzar el diálogo entre áreas y mejorar la dinámica de trabajo diario.

Luxen remarcó la importancia de “trabajar con una mirada integral, coordinada y con diálogo permanente entre las áreas”.

Según se dio a conocer de manera oficial, durante la reunión se avanzó en la definición de lineamientos para esta nueva etapa de gestión, con foco en la planificación conjunta y en una comunicación más ágil.

Marcelo de la Torre (IDUV), Matías Cortijo (SPSE), Santiago Aberastain (diputado), y Hugo Garay (CAP), algunos de los presentes.

En ese contexto, Pedro Luxen remarcó la importancia de "trabajar con una mirada integral, coordinada y con diálogo permanente entre las áreas", y sostuvo que una mejor comunicación interna permite optimizar recursos y dar respuestas más eficientes a la comunidad.

Cabe recordar que se trata del segundo paso de Luxen por el Poder Ejecutivo Provincial. En el arranque de la gestión del gobernador Claudio Vidal fue el ministro de Gobierno. Con el paso de los meses, asumió como diputado provincial, siendo el jefe de ese espacio político en la Legislatura. Ahora, regresó al Ejecutivo como jefe de gabinete.