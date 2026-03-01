Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 53ª Asamblea Legislativa de Santa Cruz no fue simplemente un acto protocolar; se sintió como el inicio de una etapa donde la “muñeca política” y la capacidad de gestión se pondrán a prueba en cada rincón del territorio. Tras un discurso de aproximadamente una hora, el gobernador Claudio Vidal dejó en claro que los pilares de su administración serán la producción, el trabajo y la salud, marcando un contraste con gestiones pasadas y enfocándose en la minería y la explotación de gas para abaratar costos energéticos.

Sin embargo, más allá de las palabras del mandatario, la figura de Pedro Luxen emergió en los pasillos del Polivalente de Arte como el articulador necesario para transformar esas promesas en realidades tangibles en un contexto social y económico complejo.

Uno de los temas que más preocupaba a la sociedad santacruceña era el inicio del ciclo lectivo. En este sentido, Luxen trajo calma al confirmar que, a pesar de los paros a nivel nacional, la provincia iniciará sus clases con normalidad. Al respecto, el Jefe de Gabinete fue contundente: “El día martes van a comenzar las clases sin paros provinciales y con una mesa de trabajo“. Esta noticia, que calificó como “muy buena”, es el resultado de acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales, aunque reconoció que queda por delante un “trabajo maratónico” para cubrir los cargos docentes mediante concursos rápidos para que, cuando lleguen los chicos, los docentes ya estén en las aulas.

Sindicatos

La relación con los gremios de la administración pública también estuvo bajo la lupa. Ante los rumores de un congelamiento salarial para el año 2026, el ministro fue tajante al desmentir tales versiones: “Salió algunas publicaciones que iba a haber pauta salarial cero para el 2026. Eso es falso. Vamos a discutir salario en el 2026, se va a convocar a paritarias y lo vamos a discutir”.

En el plano institucional, la jornada no estuvo exenta de ruidos políticos, especialmente por la ausencia del vicegobernador en la presidencia de la sesión. Luxen, con años de experiencia en la “rosca” legislativa, restó dramatismo al hecho y defendió la institucionalidad por encima de las internas. Explicó que la elección de autoridades, como la de la diputada Rocío García en la vicepresidencia segunda, responde a usos y costumbres de dar espacio a las minorías: “Es de uso y costumbre en toda la legislatura darle un espacio a la minoría. Si no, no tiene sentido”. Negó cualquier tipo de “acuerdo político” espurio y remarcó que se trata simplemente de cumplir con las formalidades democráticas.

La relación con los municipios y el estado crítico de las cajas provinciales (Previsión y Servicios Sociales) ocupará gran parte de la agenda inmediata de la Jefatura de Gabinete. El objetivo es claro: ordenar el caos financiero. Luxen propone una mesa de trabajo con todos los intendentes, incluyendo al de Río Gallegos, para “blanquear situaciones” y buscar soluciones conjuntas a las deudas cruzadas entre provincia y municipios. Sobre la delicada situación de la Caja de Previsión, el ministro fue enfático: “La caja no es de Vidal, la caja es de los santacruceños. Eso es llevar y empezar a tener el orden en la provincia nada más”. Su propuesta incluye “licuar” deudas y establecer acuerdos de cumplimiento progresivo para que los municipios comiencen a pagar lo que les descuentan a sus trabajadores.

Nación

Mirando hacia el escenario nacional, Luxen marcó una distancia conceptual respecto a cómo se deben tratar las leyes y el vínculo con el gobierno de Javier Milei. Al ser consultado sobre legisladores que prometen votar a libro cerrado lo que pida el Ejecutivo Nacional, el funcionario santacruceño ofreció una visión de independencia y debate: “El Congreso no es una escribanía de Milei. Creo que las cosas se tienen que discutir“. Esta postura refleja una voluntad de construcción política basada en el análisis de cada proyecto, entendiendo que los seres humanos se equivocan y que es necesario “ayudar a pensar entre todos un poco mejor”.

Para Pedro Luxen, este compromiso con Santa Cruz tiene un componente profundamente personal. Conmovido por su trayectoria, recordó que llegó a la provincia de muy chico y que no dudó en aceptar el desafío de la Jefatura de Gabinete por su conocimiento del proyecto de Vidal desde el primer día. “Santa Cruz me dio todo, me dio absolutamente todo y voy a trabajar incansablemente… poniendo el cuerpo todos los días, buscándole la alternativa, metiéndonos en los barrios”, expresó con un tono que denota una vocación de servicio que trasciende lo administrativo.