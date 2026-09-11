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El jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, y el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, participaron de la firma de un Convenio de Cooperación Institucional con la Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado (APPADI), representada por su presidenta, María Betty Manque.

El acuerdo tiene como finalidad acompañar la continuidad y fortalecer los servicios, talleres, actividades y proyectos que lleva adelante la institución, orientados a la atención, capacitación e inclusión social y laboral de personas con discapacidad y sus familias.

De la firma también participó Rosa Chacón, tesorera de APPADI.

APPADI: décadas de trabajo por la inclusión social y laboral

La firma del convenio se inscribe en una trayectoria de más de cuatro décadas de trabajo sostenido en Río Gallegos, con una fuerte orientación hacia la inclusión social y, especialmente, laboral de las personas con discapacidad.

A lo largo de su historia, APPADI impulsó espacios destinados a generar oportunidades de participación y trabajo, entre ellos talleres productivos y un Centro de Día. La institución también desarrolló iniciativas como una panadería y tareas vinculadas con la elaboración y acondicionamiento de insumos, generando herramientas concretas para la inserción laboral.

María Betty Manque, Rosa Chacón, Pedro Luxen y Sebastián Georgion.

Uno de los espacios centrales de esta trayectoria es el Centro de Día “René Vargas”, que surgió a partir de la necesidad de brindar una respuesta integral a personas que, una vez finalizada su etapa escolar, requerían otro tipo de atención, acompañamiento y estimulación.

De esta manera, la historia de APPADI refleja un trabajo sostenido para ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad y acompañar también a sus familias, promoviendo espacios de formación, participación, atención e inclusión.

Trabajo articulado para ampliar oportunidades

A través de este convenio, el Gobierno de Santa Cruz ratifica el acompañamiento a las organizaciones de la comunidad que trabajan de manera sostenida para garantizar derechos y ampliar oportunidades.

La articulación entre el Estado y las instituciones sociales permite fortalecer herramientas y espacios que resultan fundamentales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, con igualdad de oportunidades y con una mirada integral sobre las personas con discapacidad y sus familias.

En este marco, el acuerdo con APPADI se suma a una política de fortalecimiento del trabajo conjunto con las instituciones que sostienen, desde hace años, acciones concretas de inclusión y acompañamiento en la provincia.