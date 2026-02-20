Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado provincial por la Coalición Cívica ARI, Pedro Muñoz, analizó la sanción de la emergencia comercial en Santa Cruz. En diálogo con LU12 AM680, apostó a un trabajo ampliado de parte del Gobierno provincial. Dijo que la llegada de Pedro Luxen al gabinete de Claudio Vidal puede ser positivo para un diálogo entre diferentes sectores que generen herramientas para una salida que beneficie a todos.

De la emergencia comercial dijo que es positiva para cuidar las pymes de ese sector productivo y la comparó con otros sectores. “Podemos sacar las mejores leyes, como el 90/10, pero si no tenemos trabajo no se pueden aplicar. Lo mismo puede ocurrir con esto. No es un beneficio porque no se le está quitando nada a nadie, simplemente se buscan maneras de colaborar para que las pymes resurjan“, afirmó el legislador.

Subrayó que el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas depende directamente del consumo interno. “Eso no se activa si no se eleva la calidad de vida y los salarios que están debajo de la línea de pobreza“, sostuvo.

Agostina Mora junto a Pedro Muñoz dialogan con Nieto. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El rol del Estado

El diputado criticó la mirada del Gobierno Nacional sobre las provincias. “No va a haber ninguna apoyatura significativa de parte del Estado Nacional. Hay una mirada muy centralista y acotada respecto a la inyección de trabajo”, señaló.

Asimismo, defendió la necesidad de reactivar la infraestructura. “La obra pública es necesaria. Lo que tenés que hacer es los controles para evitar los niveles de corrupción que existieron, pero eso no significa que la elimines por completo como ha pasado lamentablemente”, expresó.

Insistió en la importancia de despojarse de intereses electorales. “Necesitamos corrernos de nuestras posturas partidarias. Cuando la política se desprende de la cuestión partidaria y se aboca al problema, ahí está la utilidad”, definió.

Salarios

Sobre la situación de los trabajadores estatales, el diputado advirtió que la mayoría se encuentra debajo de la línea de pobreza. “Hace tiempo que no se está llegando a fin de mes. Esto va a requerir de todos los esfuerzos y de buscar espacios de diálogo“, manifestó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que la provincia contraiga deuda para mejorar salarios, Muñoz recordó que esa herramienta ya fue otorgada. “La posibilidad la tiene el Gobierno porque efectivamente se habilitó en el presupuesto. Al gobierno se le ha dado las herramientas como para solucionar esta situación”, explicó.

Agregó que la caída de la producción afecta la recaudación, generando un círculo preocupante. “Es una situación de una casa donde han menguado los ingresos y es necesario adquirir una deuda o un préstamo para sortear la situación”, comparó.

Pedro Luxen es uno de los colaboradores más cercanos del gobernador Claudio Vidal.

Luxen al Gabinete

Muñoz valoró la designación de Pedro Luxen en el Poder Ejecutivo Provincial. “Todo el mundo reconoce la impronta que tiene en estos ámbitos políticos. Es una persona dispuesta y abierta al diálogo”, destacó.

No obstante, aclaró que la expectativa ahora está en los hechos. “La primera etapa es el diálogo, después hay que ver con qué acciones se concretan estos acercamientos en esta época crítica. Espero que se logren esos ámbitos que hoy, a la fecha, formalmente no se están dando”, advirtió.

Reactivación y pasivo ambiental

Finalmente, el legislador se refirió a la importancia de reactivar sectores clave como el petrolero. “Viene todo el tema del pasivo ambiental de YPF, que va a significar desarrollo laboral y la reactivación para levantar la producción”, indicó.

Señaló que recuperar los valores de ingresos por regalías petroleras llevará tiempo. “No hay un Gobierno Nacional que venga a un salvataje como ha ocurrido otra hora. Hoy eso tampoco está”, sentenció.

“Hay que estar preparados y abiertos a escuchar a todo el mundo. La gente no quiere discutir candidaturas, quiere soluciones y tenemos que abocarnos a esa búsqueda“, concluyó Muñoz.