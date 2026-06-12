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El diputado provincial por la Coalición Cívica ARI, Pedro Muñoz, dialogó con La Opinión Austral durante el cuarto intermedio del debate por el proyecto de Ley de Financiamiento en la legislatura de Santa Cruz. En ese contexto, sostuvo que “todos decimos que queremos obras en las localidades, pero si acá levantás la mano en contrario tampoco va a ocurrir. Por eso entiendo y comparto que todavía debe existir este proceso de diálogo con los sectores, fundamentalmente con los diputados que representan intendencias cuyas obras van a ir para esos sectores”.

Además, señaló que “los diputados distritales, en general, tenemos otra mirada más amplia sobre lo que entendemos que debería ocurrir. Cada uno tiene su posición tomada, pero si vos me preguntás si es necesario dar una vuelta de tuerca para lograr consenso, yo estoy en esa línea, no tengo ningún problema“.

Bajo esa perspectiva, advirtió que “lo que puede terminar pasando es que se termine tomando una definición, cada uno dé su argumento, pero no se resuelva la cuestión de fondo. En este período, en lo particular, el esquema de obras está en el foco de la diferencia entre un sector mayoritario y otro; es lo que uno está observando”.

Más adelante, Muñoz afirmó que “la parte normativa evidentemente está encuadrada. Acá está pasando una definición política sobre dar o no esa herramienta. Si es para dilatar el tiempo y que dentro de diez días estemos en la misma situación, la verdad es que perdemos tiempo todos. Hoy ya han aparecido temas que me interesaban y que tenían que estar sí o sí, y ahora lo que busco es que, en este marco de consenso, se logre justamente tener una posición con respecto a la cuestión de fondo, que termine con esta herramienta tratando de llevar soluciones”.

Por último, expresó: “Se trata de no tensar más la situación para ver si se logra lo que hemos conseguido con las otras leyes. Excepto con la emergencia económica, todas las leyes que mandó el Ejecutivo salieron acompañadas casi por unanimidad por todos los sectores. Ojalá que esto también pueda ser así”.