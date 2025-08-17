Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pedro Muñoz, candidato a diputado nacional, formalizó su postulación con el frente integrado por la Coalición Cívica-ARI y el Socialismo Santacruceño.

En declaraciones a La Opinión Austral, Muñoz confirmó que la lista es resultado de una coalición con integrantes del socialismo santacruceño y de otros espacios que, según el candidato, “han mantenido esta impronta que en su momento fijamos en Cambia Santa Cruz”.

Mariana Olmos, emprendedora de Caleta Olivia, segunda en la lista del ARI.

Detalló que la lista está integrada por Mariana Olmo, Omar Fernández, Mariano Nieto, Susana Moreno y Joanna Sáez.

La plataforma política que defienden, explicó, se basa en los principios que han sostenido históricamente: el respeto a las instituciones, al sistema democrático y al adversario.

De manera central, Muñoz destacó la defensa de “la cosa pública” y la transparencia, elementos que considera fundamentales para que los vecinos no se alejen de la política. “Cuando hay corrupción, cuando hay situaciones que nada tienen que ver con la política, lamentablemente el vecino se va alejando”, aseguró.

El socialista Omar Fernández, es el tercer integrante de la lista.

El exdocente de Santa Cruz hizo un llamado a la participación ciudadana, enfatizando que nada se puede lograr sin el apoyo de los vecinos. “Una persona sola, un grupo solo no salva una situación ni mucho menos. Se necesita fundamentalmente del apoyo del vecino“, afirmó.

La invitación a votar, señaló, es central para el futuro de la provincia y del país, ya que la democracia se sostiene “fundamentalmente con este acto, de participar, de votar y elegir las autoridades”. Con la formalización de su candidatura, Muñoz y su equipo se preparan para desarrollar sus ideas y propuestas, manteniendo la defensa de sus valores que, según él, se sostienen con el acompañamiento de la comunidad.