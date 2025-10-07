Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa a la sesión secreta de la Cámara de Diputados, el legislador Pedro Muñoz expresó sus reparos sobre el rumbo que tomó el debate judicial en Santa Cruz. En diálogo con LU12 AM680, sostuvo que el oficialismo avanzó con las ternas pese a la oposición de algunos sectores y planteó que “la justicia está sumamente cooptada por el kirchnerismo”.

“Esperemos qué sucede en el día de hoy con la sesión secreta. Seguramente se va a avanzar”, anticipó y explicó que él decidió no participar en la reunión de comisión previa solo se revisaron antecedentes de los postulantes: “Entendía que estábamos en un momento histórico para hacerlo de otra manera distinta a la que se venía haciendo. Si no, estamos repitiendo lo mismo”.

Muñoz también advirtió sobre la incertidumbre en el Tribunal Superior de Justicia. “Lo más preocupante es que esa situación decanta hacia abajo. Ya estamos en un conflicto de poderes que se ha agravado con el reconocimiento -o no- de los nuevos vocales. Aunque no acompañé la ley, para mí es constitucional, cumplió todos los requisitos, pero estamos frente a frenos que son más políticos que judiciales”, señaló.

El diputado remarcó además las contradicciones que observa en torno a la restitución del procurador Eduardo Sosa. “Algunos piden que se respete una medida judicial, pero al mismo tiempo no quieren cumplir otra que existe hace tantos años. Hay que cumplir con ambas”, afirmó.

Finalmente, adelantó que su bloque presentará una modificación al artículo 64 para evitar choques de competencias: “Queremos clarificar el alcance del cargo y evitar que esta ley genere un nuevo grado de conflictividad”.