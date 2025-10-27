Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Coalición Cívica-ARI se ubicó sexta entre las ocho fuerzas políticas que este domingo compitieron por las tres bancas que Santa Cruz renovaba en la Cámara de Diputados de la Nación.

La lista, que estuvo encabezada por Pedro Muñoz, acompañado de Mariana Olmos y Omar Fernández, obtuvo 5.903 votos, lo que representó un 3,56% en las Elecciones Legislativas 2025.

“Esperábamos una elección en un escenario complejo para nosotros, eso no lo desconocíamos. Sabíamos que enfrentábamos a tres bloques grandes y nuestra intención fue corrernos de la polarización, ese fue siempre el planteo que hicimos, lo discursivo y llegar a interesar a los votantes respecto de nuestra propuesta”, manifestó Muñoz a La Opinión Austral.

“Dentro de las posibilidades que teníamos, hicimos todo el esfuerzo posible. En los últimos días con cuestiones que estaban pasando a nivel nacional e incluso a nivel local tanto con el gobierno provincial como con Fuerza Santacruceña, con el cuestionamiento de su candidato principal, creíamos que alguna cuestión de estas iba a ser volcada hacia sectores como el nuestro, en cuanto al voto enojo o a algunas cuestiones de esa naturaleza, pero indudablemente pesó la polarización, continuó de esa manera y se ve reflejado también a nivel nacional, se nacionalizó la campaña y favoreció a ambos sectores. Los traspiés que tuvo Provincias Unidas donde estaban desarrollando su actividad, también se notó”, observó.

En este contexto, el diputado provincial afirmó: “Hicimos una campaña decorosa en el sentido de las posibilidades. En el devenir, las expectativas van subiendo porque vas relacionándote con la gente, conversando y siempre tuvimos una expectativa importante que no terminó de concretarse tal como esperábamos en el voto porque uno siempre aspira a más”.

Por último, sobre los otros tipos de votos, consideró que “el voto en nulo, en blanco, como la no participación de los vecinos reflejan un rechazo a las propuestas que estábamos participando, hay que trabajar para revertir esa situación”.