Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por el ARI-Coalición Cívica, Pedro Muñoz, sigue con su visita por diferentes lugares de la provincia de Santa Cruz.

“Estamos recorriendo El Calafate, conversando con nuestras radios y acercando nuestras propuestas a los vecinos de esta querida tierra de glaciares”, afirmó a través de las redes sociales. “Porque a nuestra provincia la defendemos con valores y Coherencia”, expresó.

El ARI es uno de los sectores que no armó frente electoral y va con lista propia. El diputado provincial Pedro Muñoz la encabeza, y va acompañado de la emprendedora de Caleta Olivia, Mariana Olmos.

“Estamos visitando la localidad en estos últimos días de campaña que nos ha tenido recorriendo la provincia, con mucha expectativa y con la posibilidad de dialogar con los vecinos”, sostuvo entrevistado por el periodista Marcelo Del Buono.

“Estamos recorriendo El Calafate, conversando con nuestras radios y acercando nuestras propuestas a los vecinos de esta querida tierra de glaciares”, dijo Muñoz.

Afirmó que es importante entablar ese contacto con los vecinos y agregó que mantendría una serie de reuniones en esa localidad, más allá de la gentileza de los medios locales para comunicar la propuesta de su lista.

Mencionó que “hay una preocupación central que es la cuestión laboral en sus distintos aspectos”. En ese sentido, dijo que en la zona norte hay expectativa con la posible reactivación del petróleo tras la salida de YPF pero “están en sus casas esperando esa reactivación porque quieren recuperar su fuente laboral”.

“Vecinos de 40 a 50 años que están en la etapa final de su vida laboral que se encuentren sin trabajo, es de una angustia fenomenal”. Otro lugar que nombró es YCRT y “la incertidumbre de lo que va a pasar” mientras que “el que está trabajando pide superar la línea de la pobreza”.