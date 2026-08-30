Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, se acercó este domingo al Boxing Club de Río Gallegos para participar de “Aike Jugar”, una iniciativa del Gobierno Provincial destinada a cerrar el Mes de las Infancias.

En ese marco, el funcionario destacó la presencia de la cartera a su cargo, que participó con las áreas de Bomberos, Comandos de Patrulla, Protección Civil, Seguridad Vial y la División de Canes, entre otras. “La verdad que están haciendo un lindo trabajo conjunto con los niños y creo que es muy importante marcar un rumbo y futuro para adelante”, agregó.

Además, remarcó que “es muy importante el trabajo en conjunto que se viene desarrollando en diferentes áreas del Ministerio de Seguridad (…) vuelvo a repetir, esta propuesta es muy interesante porque hoy con la tecnología muchas veces los niños pierden la oportunidad de interacción y de jugar”.

Distintas áreas del Ministerio de Seguridad participaron de la propuesta “Aike Jugar” en el Boxing Club.

Por otra parte, valoró la participación del área de Ciberdelito y subrayó “que la tecnología es algo que se viene a futuro y también viene tomada de la mano de la delincuencia en el cibercrimen”. Por lo tanto, consideró necesario trabajar con los niños para enseñarles las cosas buenas y prevenir aquellas que puedan resultar perjudiciales.

Finalmente, Prodromos se refirió a la importancia de fortalecer el vínculo entre la seguridad y las familias. “Somos todos vecinos y un uniforme marca una seguridad hacia la sociedad en general”, cerró.