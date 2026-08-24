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En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de Comandante Luis Piedra Buena y minutos antes del desfile cívico-militar, el gobernador Claudio Vidal brindó un discurso dirigido a la intendenta Analía Farías, acompañado por funcionarios y autoridades. Entre ellos se encontraba el diputado José Ramón “Pepe” Bodlovic, quien estuvo al frente de la comuna durante cuatro períodos consecutivos, entre 1999 y 2015, sumando un total de 16 años.

El acto estuvo marcado por el descontento de algunos vecinos con la gestión provincial y municipal, quienes comenzaron a gritarle al gobernador mientras se dirigía a la comunidad. Frente a esta situación, Vidal continuó con su intervención y reiteró sus cuestionamientos hacia las administraciones anteriores. “Analía, te quiero dejar un consejo: hay que seguir adelante cueste lo que cueste. No te rindas, yo te voy a bancar, te voy a ayudar, te voy a seguir defendiendo. Lo que sucede hoy es consecuencia de malas administraciones, de ladrones que han saqueado nuestra provincia durante tantos años”, afirmó el mandatario provincial.

“Lo que sucede hoy es consecuencia de malas administraciones, de ladrones que han saqueado nuestra provincia durante tantos años”, afirmó Vidal. Bodlovic se ríe con sarcasmo al escucharlo.

A pocos pasos estaba “Pepe” Bodlovic que no pudo ocultar su malestar por esta situación. Luego, entrevistado por La Opinión Austral, el actual presidente del bloque de Unión por la Patria, manifestó: “Considero una falta de respeto, en primer lugar al pueblo de Piedra Buena y, en segundo término, a este diputado que estaba acompañando a su comunidad en un nuevo aniversario, como lo hice siempre”.

“Yo hace 24 años que soy elegido legítimamente por mi comunidad”.

“PEPE” BODLOVIC

En este sentido, recordó sus años al frente de esa comunidad. “Siempre estuve al lado de mi pueblo, yo hace 24 años que soy elegido legítimamente por mi comunidad” y señaló en respuesta a algunos de los dichos de Claudio Vidal: “En esta oportunidad, en el mismo palco, había un sinfín de compañeros de la política que hoy son sus funcionarios y fueron parte de esos 30 años que señala el Gobernador, por nombrar algunos, la actual intendenta fue parte de mi gabinete”, subrayó en referencia a Analía Farías.

El acto estuvo marcado por la tensión. Mientras se desarrollaba, hubo vecinos que cuestionaron al gobierno provincial y municipal.

“En cuanto a lo sucedido lo considero una grave falta de respeto porque aquí no se trataba de ‘Claudio y Pepe’ somos los dos representantes políticos de la provincia de Santa Cruz con un enorme responsabilidad institucional, por lo cual debemos horrar eso”. Y añadió: “Espero que el gobernador reflexione y se disculpe”.

“En mis 82 años nunca le falte el respeto a mis compañeros o adversarios políticos, pueden escuchar mis alocuciones en la Cámara de Diputados, yo soy un hombre de consensos reconocido por mis pares en la legislatura, siempre me dirijo con respeto”. Y cerró: “No vale todo en política”, por tal “exijo lo mismo, ni más ni menos”.